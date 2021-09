Talent Patzel (19) v Německu: Všichni jsou silnější, sestup jsem neřešil

V Praze si přebral cenu pro největší talent uplynulé házenkářské sezony, zároveň mohl povyprávět o prvních zážitcích z nového angažmá. „Je to velký rozdíl, protože jsem se před tím vůbec neučil německy. Úroveň házené je rychlejší, všichni jsou silnější,“ všiml si Jonáš Patzel.

Do jarních kvalifikačních bojů o EURO nemohl zasáhnout kvůli zdravotním problémům, radost mu udělala smlouva se známou házenkářskou značkou. „Měl jsem problémy s levým kolenem. Bylo to pro mě náročné a upřímně jsem se bál, jestli mě to někdy vůbec přestane bolet. Ale teď musím zaťukat, že je to už lepší. Jsem zdravotně v pohodě a můžu se plně soustředit na házenou,“ oddechl si.

Vrásky mu neudělal ani sestup Nordhornu z nejvyšší německé soutěže. „Mrzí mě to moc, ale na druhou stranu si říkám, jestli to pro mě není lepší start v zahraničí, protože přece jen druhá bundesliga je oproti nejvyšší soutěži rozdíl. Myslím, že druhá bundesliga pro mě bude na začátek lepší,“ uvažovala 190 centimetrů vysoká spojka.

Nad přestupem do klubu, který koučuje Daniel Kubeš a za který nastupuje i zkušený Pavel Mičkal, neváhal. „Moc jsem neřešil, jestli sestoupí, nebo se udrží. Bral jsem to jako špičkový klub s pozitivem, že jej trénuje český trenér. To je pro mě obrovská výhoda, když je mi devatenáct a neumím pořádně jazyk. Takže jsem nad tím moc neváhal a vzal jsem to hned,“ přikyvoval odchovanec Dukly, který si zvyká i na jiný životní styl.

„Je to pro mě samozřejmě náročný. Celý život jsem byl zvyklý v Praze, narodil jsem se tady. Celou dobu jsem hrál v jednom klubu, v Dukle. Nordhorn je mnohem menší město, takže je to pro mě velký rozdíl. Ale časem se to určitě zlepší, až se naučím jazyk a zvyknu si. Bude to dobré,“ nepochyboval. „Všichni jsou moc milí, je to super. Snaží se se mnou bavit, se vším mi pomáhat. Město je krásné, úplně jiné než Praha. Nejsou tam žádné paneláky, dálnice. Je to klidné a jsem spokojený.“

Od prvního zahraničního angažmá Jonáš Patzel očekává výrazný herní progres. „A po životní stránce se chci osamostatnit, naučit se o sebe starat, naučit se nový jazyk. Budu dělat vše pro to, abych se do budoucna dostal i do lepšího týmu. Ale teď se musím soustředit na to, co umím nejlíp a to je házená,“ konstatoval.

Velkým zážitkem už byly některé přípravné zápasy. „Musím vypíchnout přátelské utkání s Magdeburgem, což pro mě byla obrovská škola. Na ty lidi, co tam hrají, jsem byl ještě před rokem zvyklý koukat v televizi. Bylo to super dát jim třeba góla. Takže jsem si to moc užil,“ usmál se.

Rád by se probojoval i do nominace na lednové EURO. „Je to jeden z mých cílů, dostat se tam. Ale bude to náročné, protože na postu levé a střední spojky, kde hraji, je velká konkurence. Kluci jsou starší, jako třeba Matěj Klíma. Ale budu dělat vše pro to, abych se ukázal, že mi to jde a abych se tam dostal,“ uzavřel Jonáš Patzel.