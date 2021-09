Házenkář sezony Klíma: V Německu jsou hráči mašiny. Polepšil jsem si

V minulé sezoně zářil na domácí i reprezentační scéně, pak navíc Matěj Klíma zamířil na první zahraniční angažmá. S působením v pražské Dukle se urostlá spojka rozloučila stylově – ziskem ocenění pro nejlepšího hráče extraligy i celé sezony. „Bylo to pro mě obrovské překvapení. A taky motivace do budoucna,“ prohlásil dvaadvacetiletý hráč německého Lübecku-Schwartau.

K obhajobě titulu Hráč extraligy přidal nejcennější ocenění: Házenkář sezony 2020/21. Na čele odborné ankety Matěj Klíma vystřídal brankářskou legendu Martina Galiu. Dvaadvacetiletý odchovanec Ivančic svůj talent rozvíjel v Zubří, poslední čtyři sezony pak zářil v dresu Dukly.

Pomohl i k postupu na EURO 2022, když v šesti kvalifikačních duelech nastřílel celkem 33 branek. „Moc se na turnaj těším, i když ta skupina je vražedná,“ hodnotil kanonýr, který svou nekompromisní střelu pravačkou bude nyní trápit soupeře ve druhé nejvyšší německé soutěži.

Získal jste premiérově ocenění Házenkář sezony. Nevytvoří to na vás přílišný tlak?

„Předpokládám, že mě to nijak neovlivní. Pořád se považuji za mladého hráče, který potřebuje hrát, aby se zlepšoval. Výkony by ode mě měly být stabilnější. Je to ale spíš motivující, než aby mě to svazovalo.“

Cítíte se sám jako nejlepší házenkář minulého ročníku?

„Popravdě ani ne. Myslím, že je spousta skvělých hráčů v zahraničí, kteří mají daleko víc zkušeností...“

...vy jste zase zářil v domácí soutěži. Byla to zatím životní sezona?

„Těžko soudit. Ale z pohledu reprezentace jsem měl pobyt na hřišti daleko výraznější, dřív jsem se do hry tolik nedostával. Každopádně kvůli covidu byla sezona taková zvláštní. Nejspíš si na tohle budeme muset zvyknout... Jediná kaňka byla neúčast na mistrovství světa, ale jinak pro mě byla sezona opravdu dobrá. Každopádně je stále co zlepšovat. Některé věci se dají dělat lépe a sezonu beru jako takový odrazový můstek.“

Odrazil jste se až do Německa. Jaké máte dojmy z nového angažmá v Lübecku?

„V Německu se házenou žije, tribuny jsou plné a je jedno, jestli klub a hráč působí v první, nebo ve druhé lize. Letošní druhá bundesliga má být jednou z nejlepších a nejvyrovnanějších za poslední roky, takže tím jsem si, myslím, polepšil. Každopádně my v Lübecku nejsme plně profesionální mančaft. Jsou tu i kluci, kteří chodí do práce.“

Jak je složený tým?

„Trenér je Polák. Hráče máme ze Švédska, z Holandska, nově podepsali reprezentačního házenkáře z Japonska, což je velká posila. Mančaft je mladý, něco jako jsme měli na Dukle.“

To znamená, že by vaše týmová role mohla být podobná?

„První zápasy byly hlavně o tom, abych se zapracoval a cítil se dobře. Ze začátku moje role asi nebude tolik vůdčí, jako tomu bylo na Dukle. Možná to vyzní hloupě, ale budu si chtít zápasy užít a nechat tam sto procent. Chci se zlepšovat a časem se vystříbří, jestli role bude výraznější, nebo méně výrazná.“

Jak přestup vnímáte po osobní stránce?

„Přišel jsem do nového prostředí a navíc němčinu ještě úplně neovládám. I z tohoto pohledu to je těžké. Jsem tu navíc sám. Ale moje priorita číslo jedna je házená a hned za tím je naučit se dobře jazyk, aby komunikace probíhala co nejlépe. V Německu jsou všichni velmi přátelští, ale z mé strany je potřeba věci někdy zopakovat. Mluvit pomaleji a jednodušeji.“

Učíte se poctivě?

„Začal jsem už v Česku asi tři měsíce před odchodem do Německa. Tady v Lübecku se učím a k tomu mám doučování online s českou paní učitelkou. Samozřejmě se snažím co nejvíc mluvit s klukama a co nejvíc poslouchat v šatně.“

Měl jste němčinu ve škole?

„Ano, ale nevěnoval jsem jí přílišnou pozornost, což teď vnímám jako obrovskou škodu, protože by všechno bylo jednodušší.“

Překvapilo vás v Německu něco?

„Tady na severu asi to, jak jsou všichni otevření, milí a vstřícní lidé. Všichni si chtějí povídat. Z házenkářského hlediska mě zaujalo, že Němci nepotřebují pauzu. Jsou to mašiny, které když natáhnete, tak pořád jedou dál. S tím jsem první týden trochu bojoval, protože v Česku člověk pauzu trochu potřebuje. Ale tady v Německu jsou spoluhráči trochu až jako stroje.“

Je to teď přes léto větší zápřah, než na co jste byl zvyklý?

„Tak bych to neřekl. Na Dukle jsme na soustředění například trénovali třífázově, tady jen dvou. Nemyslím to tak, že by hráči byli o moc silnější a rychlejší, ale dávky, které snesou, jsou až neuvěřitelné. Člověk si potřebuje někdy vydechnout v předklonu a to jsem u spoluhráčů ještě neviděl.“ (usmívá se)

Můžete prozradit, jaké si dává klub ambice v nové sezoně?

„Všichni by si přáli vyhrát každý zápas a postoupit do bundesligy. Ale když se na to podívám reálným okem, tak si myslím, že můžeme bojovat o přední příčky, ale na postup nám ještě trochu něco schází.“

Máte už v hlavě i lednové mistrovství Evropy?

„Moc se na to těším, i když ta skupina je vražedná (Španělsko, Švédsko, Bosna a Hercegovina). Máme tam mistry i vicemistry. Ale každý zápas začíná od stavu 0:0. Nepojedeme tam zápasy prohrát, ale naopak se porveme o co nejlepší výsledek.“

Těšíte se na fanoušky?

„Nevím, jak se to vyvine s covidem, ale tím, že se hraje v Bratislavě, je to pro nás obrovské plus. Čeští diváci mohou solidně zaplnit tribuny a vytvořit perfektní atmosféru, která byla rok a půl zpátky ve Vídni. Na to se obrovsky těším, fanoušci jsou jeden z důvodů, proč házenou vůbec hrajeme.“

Házenkář sezony 2020/21

1. Matěj Klíma (Dukla Praha)

2. Martin Galia (Górnik Zabrze)

3. Stanislav Kašpárek (Szeged)

Hráč extraligy mužů

1. Matěj Klíma (Dukla Praha)

2. Dominik Solák (Karviná)

3. Vojtěch Patzel (Karviná)

Osobnost extraligy mužů

1. Tomáš Petržala (Dukla Praha)

2. Miroslav Jurka (Zubří)

3. Tomáš Sklenák (Frýdek-Místek)

Talent sezony – muži

Jonáš Patzel (Dukla Praha)

Trenér sezony

1. Michal Tonar (Zubří)

2. Michal Brůna (Karviná)

3. Petr Štochl (Plzeň)