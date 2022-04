„Prokletá“ generace bez MS. Španělský kouč začal neúspěchem, Mrkva litoval

Minimálně na deset let se protáhne neúčast házenkářů na světovém šampionátu. Neortodoxní sázka na španělského kouče Xaviera Sabatého v play off nepřinesla, co měla. Těsný postup do Švédska a Polska urvali Makedonci (24:24, 27:25). Současnou českou generaci dál drtí nepřízeň osudu. „Trenér je kvalitní, dává nám hrozně moc,“ prohlásil osmadvacetiletý Tomáš Babák. Spojka z Bergischeru je jedním z čelních představitelů, jimž je mistrovství světa zatím zapovězeno.

Rozhodčí je vyloženě nezařízli, házenkáři ani nepodlehli atmosféře ve Skopje. Bylo to plus minus na férovku. Češi hráli dobře, s kuráží. Do posledních vteřin sahali po úspěchu. Stačila by remíza. Nakonec jim odešla koncovka a zpovzdálí sledovali euforii v táboře Severní Makedonie. „Jsme smutní, teď to nevyšlo. Ale i za ten krátký čas jsme odvedli kus práce. Myslím, že v příštích letech nás čekají velké věci,“ věřil brankář Tomáš Mrkva.

Už před šesti lety zatarasili Makedonci cestu tuzemské reprezentaci na světový šampionát. Tehdy z toho byl velký skandál, rumunským sudím byly po českém protestu zpětně napočítány desítky chyb. Na výsledku se však nic nezměnilo. Platný je i ten nedělní. „Rozhodně to byl zápas, v němž jsme měli největší šanci zvládnout to,“ uvedl Tomáš Babák, autor čtyř branek. „Hlavně ve druhém poločase jsme mohli jít několikrát na remízu, ale vždycky jsme neproměnili šanci nebo udělali chybu. Možná na nás trošku padla tíha okamžiku. Věděli jsme, o co se hraje. Oni nám vždycky odskočili a to nás hrozně sráželo,“ povzdechl si.

Češi mohli mít v hlavě, že každá akce rozhoduje o tom, zda se omlazený národní tým představí při vrcholu sezony. Klíčové šance zahodili pivot Leoš Petrovský a devatenáctiletý nováček Mathias Choleva z Frýdku-Místku.

Jak řekl Babák, jednodušeji se pracuje s psychikou třeba proti favorizovanému Švédsku přímo na velkém turnaji. Jako na lednovém mistrovství Evropy. „Do konce utkání hrajete s klidnou hlavou. Nemáte co ztratit. Tady jsme možná měli v hlavě nějakou brzdu, možná strach. To nás asi stálo lepší výsledek,“ přemýšlel tvůrce hry. „Věděli jsme, že na ně máme. Musíme být prostě příště lepší,“ dodal zklamaně.

Nepomohl ani další výtečný výkon brankáře Mrkvy, stěžejní postavy dvojzápasu s neoblíbeným sokem. Ten končil utkání dobitý, zraněný. Na rozhovor dokulhal. „Když to spojím s psychikou, cítím se mizerně. Jsem obrovsky zklamaný, chybělo fakt málo,“ ulevil si.

„Fakt málo“ z jeho pohledu znamená větší klid v zakončení. Sám ještě mohl vdechnout týmu poslední naději. Při závěrečné sedmičce Kuzmanovského udělal zákrok, jenže míč se nakonec dokulil za brankovou čáru.

Makedonci vedli 27:25 a do konce zbývalo zhruba třináct vteřin. „To byla taková třešnička na dortu,“ ušklíbl se Mrkva. „Balon jsem trefil, pak ještě nohou tyčku. A teď nemůžu chodit. Jsem přesvědčený o tom, že kdybych to chytil, ještě dáme gól a postoupíme,“ popsal smolný moment.

„Až do konce jsme měli šanci postoupit,“ doplnil kouč Xavier Sabaté, jehož práce u mužstva pokračuje. Další metou je průnik na příští mistrovství Evropy ze skupiny s Islandem, Izraelem a Estonskem. Dál jdou dva.

Severní Makedonie - ČESKO 27:25 (14:12)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Mizera - Hrstka 5, Piroch 5, Choleva, Kašpárek 2, Babák 4, Číp 1, Petrovský 1, Vančo, Havran, Klíma 1, V. Patzel 4, Užek 1, Zeman 1, Franc. Nejvíce branek Makedonie: Kuzmanovski 9, Taleski 6. Rozhodčí: Santos, Fonseca (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 6/5 - 3/3. Vyloučení: 5:3. Diváci: 6963 (vyprodáno). První zápas: 24:24, postoupila Makedonie.