Sen o ME se rozplynul. Házenkářky nenavázaly na senzaci, prohrály v Chorvatsku

Do nedělní bitvy vstupovaly české házenkářky s cílem oplatit Chorvatkám porážku 24:26 z loňského října. V úvodu ale působily hodně nervózně. Brankářku Ivanu Kapitanovičovou ze hry poprvé překonaly až v 8. minutě a musely tedy dotahovat manko.

„Úspěšnost střelby, kterou jsme ve středu měli fantastickou, se nám nepodařilo zopakovat,“ konstatoval reprezentační kouč. Kapitánka Iveta Korešová přesto dělala, co mohla. Její zásluhou se Češky ve 23. minutě dostaly poprvé do vedení. Náskok se i díky trefám Jany Knedlíkové povedl do poločasu udržet, přestože domácí Dejana Milosavljevičová v závěrečných sekundách snížila na 13:14.

„První poločas byl ještě podle našich představ. Byly jsme o gól před Chorvatkami. V obraně nám ale chyběla agresivita, kterou jsme předváděly proti Francii,“ všimla si Kamila Kordovská.

Start druhé půle svěřenkám trenéra Bašného vyšel a po brejku Veroniky Malé vedly 18:16. Od té chvíle však začaly domácí hráčky dělat české obraně čím dál větší potíže.

Nastal zlom v zápase. „Dvakrát jsme ztratili hloupě míč, byla tam jedna nepřesná střelba a dostali jsme se do třígólového manka. Pak už to bylo těžké,“ upozornil na klíčovou pasáž Bašný.

Chorvatky si v závěrečných minutých zkušeně chodily pro fauly, ze kterých profitovala úspěšná exekutorka sedmiček Valentina Blaževičová. Brankářka Kapitanovičová dál zářila a připsala si celkem dvacet úspěšných zákroků. „Druhý poločas zvládly Chorvatky takticky lépe. My jsme neproměňovaly vyložené šance a s tím nemůžeme vyhrát,“ smutnila Kordovská. „Nechaly jsme tam všechno. Bohužel to nevyšlo a stojí nás to mistrovství.“

Češky mají před sebou už jen dva kvalifikační zápasy s Ukrajinou a na druhou příčku tabulky ztrácejí čtyři body. S Chorvatkami však padly doma i venku a nemohou je tedy předstihnout. Obhájkyně evropského bronzu si v porečské hale Žatika užívaly postupovou oslavu, českému týmu nevyšel útok na čtvrtou účast na ME v řadě. „Těžko se dá hráčkám něco vyčítat. Bojovaly do poslední vteřiny. Neuhrálo se to, je to sport. Postup se neztratil tady, ale v prvním zápase proti Chorvatsku ve Zlíně,“ uzavřel Bašný.

Kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2022 házenkářek:

Skupina 4:

Chorvatsko - ČR 33:30 (13:14)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Mučková - Knedlíková 6, Kvášová 2, Kordovská 1, Korešová 9, Mikulášková, Hurychová, Stříšková, Stellnerová, J. Franková, A. Franková, Kovářová 6, Jeřábková 2, Malá 4, Cholevová.

Nejvíce branek Chorvatska: Blaževičová 11, Milosavljevičová 8. Rozhodčí: Xhema, Jahja (oba Kosovo). Sedmimetrové hody: 8/6 - 7/4. Vyloučení: 4:4. Diváci: 1400.

Tabulka: