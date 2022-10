Skvělý vstup do boje o ME. Házenkáři přejeli Estonsko

První půli vyhrál český tým o čtyři branky, ve druhém poločase několikrát v brankovišti zazářil Tomáš Mrkva a náskok se povedlo zdvojnásobit. „Začátek byl z naší strany kostrbatý, chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Do druhého poločasu jsme už nastoupili, jak jsme chtěli, a výsledek plus osm odpovídá,“ řekl do kamery ČT gólman bundesligového Kielu.

V druhém utkání skupiny nastoupí reprezentanti v neděli v Izraeli (14.00), zbylým soupeřem bude Island. „Čeká nás kvalitativně lepší soupeř, navíc na domácí půdě. Musíme na Izrael vletět od začátku, ne až od druhého poločasu,“ nabádal Mrkva.

Na ME do Německa postoupí z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a doplní je čtveřice nejlepších mužstev z třetích míst.

Česko-Estonsko 31:23 (17:13)

Sestava a branky: Mrkva 1, Mizera - Hrstka 5, Piroch 3, Kašpárek 2, Reichl 2, Babák 1, Vančo, Havran 1, Harabiš 3, Klíma 6, V. Patzel 4, Douda 1, Zeman, Chmelík 2, Franc.

Rozhodčí: Sniurevicius, Grigalionis (oba Litva). Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/2. Vyloučení: 4:7. Diváci: 3500.