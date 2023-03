Kvalifikace na MS nevyšla, EURO je ale blízko. Kouč: Tým má úžasného ducha

Tak za rok v Německu, házenkářském ráji. Už je to skoro tutovka. O průniku mezi evropskou elitu, kde Češi nechyběli třikrát v řadě, mohou definitivně rozhodnout už v nedělní odvetě kvalifikace na Islandu. Pokud se opět vykasají s tak skvělou defenzivou, není další pokoření kvalitního soka vůbec nereálné. „Všichni hráči v čele s brankářem Tomášem Mrkvou neuvěřitelně makali. Byl to týmový výkon. Duch tohoto mužstva je úžasný. Jak trénují, hrají, věří, jak se zlepšují,“ plesal Sabaté nad morálkou svých svěřenců. „Island má skvělé hráče,“ cenil si výhry před zaplněnou halou ve Vodově ulici.

Kromě Mrkvy trenér speciálně vyzdvihl novice Jonáše Patzela a Matěje Klímu, zejména za práci v obraně. Klíma byl zároveň s Kašpárkem a Reichlem se čtyřmi trefami nejlepším střelcem vítězů. „Byla fantazie, co za peklo vytvořili diváci. Tohle jsme všichni chtěli. Byl to ten pověstný osmý hráč. Kouzlo brněnské haly opět na sto procent zafungovalo,“ smekl před publikem Mrkva, klíčová postava utkání. „Porazili jsme velice kvalitní světový tým, dostali jsme sedmnáct gólů. Je to super, není co dodat.“

Čtyřiatřicetiletý gólman německého Kielu, kde ho vede krajan Filip Jícha, prožil památný duel v silných emocích. Nechal se vtáhnout do děje, sálal z něj entuziasmus. „Na zápasy v Česku se vždycky těším,“ přiznal. „Člověk si to užívá a komunikace s fanoušky samozřejmě probíhá,“ narážel na interakci s diváky. „Island si přijel pro dva body, ale narazil na mančaft, který obrovsky chtěl a jeden bojoval za druhého.“

Hrdina neopomněl pochválit spoluhráče před sebou. „Co tam místy předváděli, bylo neskutečné. Velký dík za to,“ dodal po posledním utkání Česka v této hale, která už nesplňuje mezinárodní regule. „Je to velká škoda. Vždycky se tady hrálo dobře. Myslím, že jsme se rozloučili důstojně. Musíme si najít kouzlo nové haly,“ pokrčil rameny. Příště se národní tým představí ve Frýdku-Místku. „I tam se těšíme,“ ujistil Mrkva.

Zatím jsou živé vzpomínky na svalení Islandu, šestého celku z loňského mistrovství Evropy. Na malém ostrově na severu je házená národním sportem. „Tohle vítězství pro nás hodně znamená. Je důkazem, že jdeme správným směrem,“ uvedl šestačtyřicetiletý Sabaté, jenž mužstvo převzal před rokem po Rastislavu Trtíkovi. Kvalifikace na MS ještě nevyšla, ovšem EURO je blizoučko. „Odveta na Islandu bude velice tvrdá,“ tušil Mrkva.