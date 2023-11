S Jeřábkovou za postupem, kouč sní o čtvrtfinále. Házenkářkám začíná MS

Vítězka Ligy mistrů a jedna z nejlepších spojek světa povede házenkářky za vysněnými metami na mistrovství světa. Markéta Jeřábková (27) bude navíc hrát „doma“. Působí v Ikastu Handbold a právě v Dánsku absolvují svěřenkyně Benta Dahla všechna utkání ve skupině H. Jejím favoritem je Nizozemsko, šestý celek z loňského mistrovství Evropy. Česko by mělo dle prognóz skončit hned za ním. „Kdybychom dosáhli na čtvrtfinále, byl by to obrovský úspěch,“ řekl kouč Dahl.