Reprezentanti Ománu v Brně! Kouč přivedl z Asie útočníka a obránce. Co může být úskalí?

Historický okamžik. V českém profesionálním fotbale budou působit hráči z Ománu. Díky osobě kouče Jiřího Chytrého, donedávna asistenta u tamní reprezentace, přichází do Artisu Brno duo Abdulrahman Al-Mushaifri (26) a Khalid Al-Braiki (31). První z nich je útočník, druhý obránce. S druholigovým celkem se vydají už na soustředění do Rakouska.

Borci ze Středního východu mají renomé úspěšných reprezentantů. Hroťák Al-Mushaifri působil ve špičkovém klubu Al-Seeb. V národním týmu nastřílel ve 26 zápasech 8 branek. Před rokem dal v kvalifikaci MS soupeři z Thaj-wanu hattrick. Na své první angažmá v Evropě si bere přezdívku Dahman. „Je to rychlý, technický a gólový hráč. Jsem opravdu rád, že se stává součástí Artisu,” uvedl sportovní ředitel Artisu Vlastimil Chytrý.

Druhý Ománec Khalid Al-Braiki z týmu Al-Shabab je naopak pilířem zadních řad reprezentace. V ní debutoval už v roce 2018 a připsal si doteď 35 startů. Jde o důrazného stopera, silného v soubojích. „Je to lídr národního týmu a jsme přesvědčeni, že je to přesně ten typ hráče, který nám pomůže naplnit naše ambice v nové sezoně,” doplnil Chytrý, bratr kouče. Obě zajímavé posily uzavřely v Artisu smlouvy na rok s opcí.

Podle Jiřího Chytrého, který dělal v Ománu asistenta Jaroslavu Šilhavému, mají tamní fotbalisté dostatečnou kvalitu, aby se uplatnili i v českém prostředí. Lehké to však mít nebudou. „Úskalím by mohla být aklimatizace na jiný životní styl, kulturu, mentalitu lidí,“ poukázal na rizika. Na druhou stranu, mnohem větší problém by tady mohli mít hráči ze Saúdské Arábie nebo z Emirátů. Ománci jsou jiní, to vám řeknou přímo i Arabové. Jsou přátelští, pokorní. Věřím, že kdyby se sem povedlo přivést dva hráče z Ománu, aby tady nebyli sami, přizpůsobili by se a byli by výraznou posilou pro každý ligový tým,“ dodal v nedávném rozhovoru pro iSport.

Nyní se jeho přání splnilo, byť pro Ománce není starý kontinent prioritně vysněnou destinací. „Oni se soustředí na tamní region,“ potvrdil trenér. „Naši hráči taky chodí do Německa, do Anglie. Je

přirozené, že si hledají uplatnění v Evropě. Jen díky ekonomickému boomu začali hráči odcházet i

na Střední a Blízký východ,“ dodal.

Dva reprezentanti si nicméně cestu do Brna našli. Stanou se okamžitými posilami týmu s prvoligovými ambicemi?

Artis v létě mohutně posiluje. Získal už sedm nových hráčů.