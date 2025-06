Kaltounková si vystřílela cenu i prvenství: Jednička draftu? Jde to i z Vlašimi

Vstoupit do diskuse (

Skromnost sama. Když se dostanete do All-Star týmu na domácím mistrovství světa, stanete se jedničkou draftu nejprestižnější ženské ligy PWHL, a ještě si v anketě Zlatá hokejka odnesete ocenění pro hráčku sezony, nárok na sebechválu máte. To ale není případ útočnice Kristýny Kaltounkové, která chce pokorně inspirovat. „Je to důležité kvůli mladším holkám,“ řekla k letošním úspěchům. „I Česka může být vybraná z prvního místa draftu. A jde to i z Vlašimi.“

Od patnácti vyrůstá v zámoří, až tento rok oblékla po čtyřleté pauze národní dnes, navíc vůbec premiérově na mistrovství světa. Kristýna Kaltounková je pro tuzemské fanoušky stále ještě neokoukaný hit. V posledních měsících sbírá úspěchy, kudy chodí, což se promítlo i ve výsledcích nejrenomovanější individuální ankety v českém hokeji. Hlasování mezi ženami ovládla.

„Hráček v národním týmu, které by si cenu zasloužily, je několik. Jde o hrozně velkou poctu. Jsem překvapená a taky ráda. Vrací se práce, kterou jsem na MS i v sezoně odvedla. Nikdo mi nemůže vzít, jak do každého tréninku nebo zápasu vstoupím: s urputností, bojovností, jde to ze srdce,“ vyprávěla o přístupu nová členka kádru NY Sirens.

Do elitní PWHL se přesouvá z univerzity v Colgate, kde se stala historicky nejlepší střelkyní. Tvrdě dřela, aby se dostala na top úroveň, do toho stíhala studium, byť kvůli účasti na šampionátu ještě musí v létě dokončit dvě zkoušky, potřebné k získání magisterského titulu. Třiadvacetiletá útočnice si váží, kam se dostala, taky proto při středečním předávání v Divadle na Vinohradech hodně děkovala. Rodičům, bratrovi, spoluhráčkám, známým, zkrátka všem.

„I na draftu jsem chtěla být skromná. To mě rodiče učili od začátku. Když mě vybrali jako první, viděla jsem mamku se slzami v očích, takže jsem je měla taky. Nezapomenutelný zážitek! Hrozně se na PWHL těším, už aby to bylo,“ vyhlíží starty v domácí aréně klubu NHL New Jersey Devils.

Na mistrovství světa v Českých Budějovicích se čtyřikrát trefila, přestože zápolila se zdravotními problémy. „Bojovala jsem přes jakoukoliv modřinu, a že jich bylo. I nějaká zlomenina. To jde stranou, když hrajete pro takovou atmosféru, nešlo odřeknout,“ přiznala Kaltounková, která o rekordním turnaji v Severní Americe často vyprávěla. „Před draftem jsem měla několik rozhovorů s manažery, vždy jsme se o MS bavili.“

Ani v létě si příliš neodpočine. Musí se připravovat na velkou zámořskou výzvu, čekají ji pohovory v novém klubu, také mediální povinnosti. Přesto neváhala, sedla na letadlo a pro individuální ocenění do Prahy přiletěla ihned po draftu. Chtěla ukázat, jak si pocty váží. Stejně brala výběr nadějí v PWHL, kde se navždy zapsala jako první nejvýše zvolená Evropanka.

„Důležité hlavně kvůli mladším holkám. Už jsem to zmiňovala, a budu to říkat i nadále. Koukají se na nás, berou nás za vzory. Taky jsem vzhlížela k hráčkám, které jsou dneska brané jako průkopnice,“ vyznala se Kaltounková.