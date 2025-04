Češky v baráži o MS zdemolovaly Ukrajinu. Došlo na výpadek časomíry. Kapitánka: Znova jsme se nahodily

Ukrajina se jevila pro české házenkářky v baráži o MS jako schůdný soupeř. První zápas v Chomutově tuto tezi naplnil beze zbytku. Češky vyhrály 35:19, byť je z míry vyvedl v první desetiminutovce výpadek časomíry. Notně k výhře pomohly i veteránky, které oslavily comeback do reprezentace. Pozice do nedělní odvety v litevské Jonavě je tím pádem naprosto přepychová.

Jestli Ukrajinky chtěly co nejdéle držet s favoritkami krok, základní taktický plán se nedařil. Po konci norského kouče Benta Dahla se český tým představil pod vedením nového slovenského trenéra Tomáše Hlavatého a vedl rychle 4:0. Ukrajina si tak vzala oddechový čas. Okamžitě se dokázaly dámy v modrožlutém prosadit. V Rocknet Aréně jim mimochodem fandilo i několik hloučků jejich fanoušků. Aby ne, vzhledem k počtu Ukrajinců, kteří pobývají v Česku.

Problémem pro Hlavatého partu mohl být výpadek časomíry, kterou se podařilo zprovoznit po dlouhých minutách. Pro každého sportovce je přitom nepříjemné, když se musí udržovat v provozní teplotě při podobném přerušení. Zdálo se však, že to méně vadilo Ukrajinkám, které se dostaly na dostřel. Mohly za to hlavně sedmičky Milany Šukalové, která zahrávala hned čtyři v první půli, zatímco český tým neměl ani jednou sedmimetrovou výhodu. Přesto tým bez opory Markéty Jeřábkové šel do kabin za stavu 17:12. Češkám se dařil hlavně rychlý přechod do útoku. Ukrajinky nestíhaly.

„Jednoznačně to byl náš záměr na ně vlítnout, což se povedlo. Pak výpadek časomíry. I my jsme tak vypadly z tempa. Znova jsme se nahodily, ale bylo to dlouhé. Člověk se snažil hýbat a zůstat zahřátý, protože se hrálo na zimním stadionu a je tady docela zima,“ řekla kapitánka národního týmu Veronika Malá.

Po změně stran však došlo na demolici. Češky vyhrály 18:7 druhou třicetiminutovku. Sabrina Novotná v bráně si připsala přes padesát procent úspěšnosti zákroků. Celkově si český tým poveze do odvety šestnáctibrankový náskok, který snad ani nejde ztratit. Vychází to ze současných výsledků Ukrajiny, která prodloužila letargii poslední doby, kdy padla posedmé v řadě.

Nejlepší střelkyní zápasu se stala Iveta Korešová. Rodačka z Písku, která za své město hraje i na klubové úrovni, se vrátila do reprezentace po třech letech a hned si připsala sedm branek. Pomohla i další hráčka, která prožila velký návrat Kana Kvášová. Podepsala to pěti trefami.

„Hrálo se mi dobře. Jsem ráda, že to dopadlo tak vysokým rozdílem. Řekly jsme si, že musíme vycházet z kvalitní obrany. Sabrina Novotná výborně zachytala. Ten rozdíl je sice výrazný, ale nesmíme ani v Litvě polevit,“ řekla po utkání Korešová.

Ukrajinky měly ve druhé půli větší problémy s kázní a byly často vylučované, což Češkám v jejich hře ještě více pomáhalo a otevřených střeleckých pozic přibývalo. Rychlé brejky zakončovala často mostecká Dominika Zachová a přiváděla v úžas 1507 diváků, kteří do chomutovské arény vážili cestu.

Postup na třetí MS v řadě je v tuto chvíli pro Češky, zdá se, otázkou formalit. Ukrajina by momentálně neměla mít páky na to, aby v neděli dohnala šestnáctibrankové manko. Navíc, jak už bylo zmíněno, se hraje kvůli situaci na Ukrajině v litevském azylu.

Česko - Ukrajina 35:19 (17:12)

Sestava a branky Česka: Novotná, M. Malá - Kvášová 5, Kordovská 2, Korešová 7, Šustáčková, Poláková, Desortová 3, Stellnerová 2, Smetková 3, Vávrová, Zachová 5, V. Malá 3, Kubálková, Jestříbková, Cholevová 5.

Rozhodčí: Pagh, Thygesen (oba Dán.).

Sedmimetrové hody: 2/2 - 7/6.

Vyloučení: 2:5.

Diváci: 1507.