Lazaret přinutil trenéra brankářů jít chytat. Žádný problém, ráno už jsem byl v posilovně, hlásil

Je to velkolepý příběh. Melsungen se nemůže rozpočtem ani zázemím rovnat takovým adresám, jako jsou Flensburg, Magdeburg či Kiel českého kouče Filipa Jíchy. Jenže před všemi těmito celky je Melsungen v tabulce druhý. Navíc měří síly ve čtvrtfinále EH se španělským sokem Bidasoa Irun. Německý klub je v tomto klání favoritem, ale byl by výraznějším, kdyby tým nepostihla rozsáhlá marodka, která v poslední době postihla výrazně i choulostivý post brankáře.

Černohorec Nebojsa Simič si totiž přetrhl zkřížený vaz v koleni a k tomu přidal natržený meniskus. V ohrožení je i jeho další kariéra. Tři tyče tak primárně hájí Polák Adam Morawski, jenže i on má v poslední době potíže s kolenem a v posledních devíti dnech chytal do jisté míry se sebezapřením.

Bylo to vidět v zápase proti Bidasoe, kdy byl Morawski jen stínem tradičně kvalitních výkonů. A tak se španělský kouč ve službách Melsungenu Roberto García Parrondo rozhodl k zajímavému kroku. Požádal kouče brankářů Lichtleina, aby nastoupil. Copak o to, on Lichtlein byl už v posledních dvou zápasech připraven na lavičce, kdyby náhodou musel zasahovat, ale přišlo to až nyní.

Do brány vstoupil v době, kdy se favorit trápil. Melsungen doma v prvním zápase prohrával 18:21 a Morawski byl na pouhých třinácti procentech zákroků. Lichtlein jako by se rozpomenul na svá zlatá léta a Melsungen dotáhl k těsné výhře 28:27. Nebýt této rošády, těžko německý celek zvítězí. Lichtlein lapil čtyři z deseti střel a vlastně ukázal, že by klidně za jistých okolností ještě mohl pokračovat v aktivní kariéře, kterou ukončil v roce 2022 v provinčním Mindenu.

Zvládnu to po třech letech?

On vlastně nikdy nechytal na těch top nablýskaných adresách v Německu či jinde po Evropě, ale byť byl primárně gólmanem spíše průměrných klubů, své místo v napěchované německé reprezentaci měl. Slavil s ní titul mistra světa 2007 a dvakrát se stal i mistrem Evropy v letech 2004 a 2016. Dodnes taky drží rekord v počtu startů v bundeslize, když tento specialista na chytání sedmimetrových hodů odehrál 712 klání.

„Byla to těžká šichta. Naštěstí to nakonec stačilo. Bylo důležité, že jsem aspoň pár pár míčů chytil. Vůbec jsem nevěděl, jaké to bude po třech letech,“ hlásil strýc hvězdného Nilse Lichtleina, který bundesligu vede s týmem Füchse Berlín.

Melsungen si tak do Španělska k odvetě veze jednobrankový náskok, který tolik neřeší, ale bez lišáka Lichtleina mohlo být daleko hůř. „Představoval jsem si, že se mi druhý den ráno bude vstávat daleko hůř. Probudil jsem se a nic mě nebolelo. V osm hodin ráno jsem byl zpátky v posilovně. Žádný problém,“ žertoval německý veterán. Kdo ví, možná ho ještě v rámci této sezony v bráně uvidíme a pohádka Melsungenu v historické klubové sezoně bude dokonána.