Házenkářky postupují na MS! V odvetě s Ukrajinou prohrály, ale náskok si pohlídaly

Potřetí za sebou na MS? Je nač navazovat. Na šampionátu 2023 ve Skandinávii dovedl tehdejší norský kouč Bent Dahl Češky na celkové 8. místo, což je vyrovnání historicky nejlepšího umístění ženské reprezentace mezi světovou elitou z roku 2017.

Když bylo odtajněno, že v baráži o další světové klání budou stát Ukrajinky s mizernou formou a nevýhodou, že ani odvetu nebude moci hrát doma kvůli známé situaci ve své domovině, byl český výběr dopředu pasován do role jasného favorita.

Už ve čtvrtek v Chomutově se ukázalo, jak jsou rozdány karty. Češky nabuzené návratem veteránek Ivety Korešové či Hany Kvášové vyhrály jasně 35:19. Cesta do Jonavy k řece Neris tak měla být spíše příjemným výletem do Pobaltí. První poločas byl ještě dle českých not a do kabin se šlo za českého vedení 15:11, jenže pak spadl řetěz. Ukrajinkám se povedl začátek druhé půle, dokonce se dokázaly dostat do tříbrankového vedení a nabudily se, že by teoreticky alespoň mohly dosáhnout na dílčí úspěch a přerušení té černočerné série devíti zápasů bez vítězství.

Je fakt, že slovenský trenér české reprezentace Tomáš Hlavatý točil sestavou více, jak se očekávalo. Větší minutáž dostala třeba místo Sabriny Novotné v brance gólmanka Slavie Michaela Malá. Té se však duel příliš nedařil, ale nepomáhala ani defenziva a velkým problémem bylo zahazování vyložených příležitostí. Od jednatřicáté minuty se zkrátka hrála vyrovnaná házená. Ozýval se i ostrůvek českých fanoušků, kteří hráčky hnaly kupředu, ale snad ztráta koncentrace a smůla v koncovce zapříčinily, že se Hlavatého svěřenkyně dostaly do křeče. Charlotte Cholevová v závěru mohla alespoň srovnat, ale ze sedmičky trefila pouze horní tyč.

Nepříliš vydařený duel v Litvě nemusí mrzet z hlediska postupu. Šestnáctibrankový náskok z Chomutova zůstal bohatě naplněn. Světový šampionát tak klapnul potřetí v řadě. Druhý poločas v Jonavě je však varovným prstem do budoucna proti mnohem těžším soupeřům.

Světový šampionát se bude konat od 26. listopadu do 14. prosince v Německu a Nizozemsku.

Odvetné utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářek v Jonavě (Litva):

Ukrajina - Česko 27:26 (11:15)

Sestava a branky Česka: Novotná, M. Malá - Kvášová, Kordovská 2, Korešová 6, Šustáčková 1, Poláková 1, Desortová 1, Stellnerová, Smetková 2, Vávrová 1, Zachová 2, V. Malá 4, Kubálková 1, Jestříbková, Cholevová 5.

Nejvíce branek Ukrajiny: Šukalová 9. Rozhodčí: Lidacká, Lesiaková (obě Pol.). Sedmimetrové hody: 5/5 - 3/2. Vyloučení: 5:3. Diváci: 200. První zápas: 19:35, postoupilo Česko.