Šest cest pro Vémolu: znovu s Véghem, herectví i Clash. Šance, kam zamíří

Jen co dokončil své dominantní představení v Edenu, začíná se čile spekulovat nad další budoucností Karlose Vémoly. Brzy devětatřicetiletý bojovník po vítězství nad Attilou Véghem naznačil, kudy by mohly vést jeho další kroky, záleží však na řadě okolností. Web iSport.cz sestavil šest scénářů pro Terminátora i s odhadem pravděpodobnosti jejich naplnění.

Už v průběhu kariéry Vémola několikrát nadhodil vtípek, že za tři miliony se v organizaci bizarních zápasů Clash of the Stars postaví klanu Kotlárů. Jasně, nadsázka, ale ke značce promotéra Tomáše Linh Le Syho nemá ikona MMA zas tak daleko. Dokonce veřejně vystoupil na několika předchozích galavečerech. Pokud by finanční zázemí Clashe zajistilo Terminátorovi výhodnější spoření na důchod za nepatrné úsilí? Třeba bizár zváží.

Trenérská cesta (1 %)

Nenechte se zmást. Nějakým způsobem své zkušenosti Vémola stoprocentně předávat bude, že by se ovšem stal naplno koučem a vedl své zápasníky do boje, to je prakticky vyloučené. „Jenom to ne,“ říkal v několika rozhovorech, zda dráhu kouče preferuje. Umí si představit, jaká je za povoláním řehole. Sportu už obětoval spoustu času.