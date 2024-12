Novotný: Pudilová trilogii nedostane teď. Co Keita do UFC a rival Oktagonu?

Pražská O2 arena se otřásla v základech. Oktagon 65 se zapsal do historie tuzemského MMA jako ten sportovně nejkvalitnější. V paměti fanoušků i bojovníků ale dlouho utkví i bouřlivá atmosféra, která provázela titulové bitvy Karlose Vémoly s Willem Fleurym, Lucie Pudilové s Cecilií Bolanderovou nebo finále Tipsport Gamechangeru. Jaké výzvy budou následovat pro ústřední postavy proběhnuvšího turnaje, je na stole přestup Losena Keity do UFC a jak vážná konkurence je nově založená liga GFL vábící veterány ze zámoří i Evropy? „Pokud by do GFL přesto někdo nalil peníze, jen by je utopil. Ligový systém na poli MMA nemá sebemenší šanci. Vsadím se s kýmkoliv,“ říká Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu.

Z čeho jste nejvíc nadšený?

„Z lidí asi. Protože takovej řev jsem ještě snad neslyšel. Kvalita diváků se u nás zvyšuje. I těch, kteří na nás tak často nekoukají. Z karty samozřejmě taky, protože si myslím, že kvalitativně to byla nejlepší karta v historii.“

Karlos Vémola je očividně stále zásadní postavou Oktagonu. Vy jste řekl, že čekáte, že kariéru jen tak neskončí a bude dělat show fighty. Bude je dělat u vás?

„Možný je všechno. Chtěl bych to.“

Má tu Will Fleury v Oktagonu soupeře?

„Určitě má. Docela dost jich je, Mach (Machmud Muradov) se nominoval, nevidím, že by na něj nebyla cesta. Will samozřejmě předvedl suprový výkon, ale nemyslím, že tu chybí kluci, kteří ho dokážou ohrozit. Navíc se bavíme s novými zápasníky.“

Kde byste ho nejraději viděl?

„Bude to na vzájemné diskuzi, on je tu taky v emocích, háže se do střední váhy, kterou by musel udělat několikrát za rok. Má po těžkém zápase, až ho tělo začne bolet, bude nad tím třeba taky přemýšlet jinak. Teď váží přes sto kilo, buďme nohama na zemi. Will chvíli chce titul s Todevem, pak s Machem, taky Gamechanger… Nechme to odpočinout.“

Jonas Magard vyrovnaným duelem s Igorem Severinem dokázal, že se vaši kluci dokážou měřit s úrovní UFC. To vás musí těšit.

„Určitě! Magard byl úder od vítězství, sám si to pokazil. Měl zůstat stát a boxovat. Porazil by obrovské jméno. Dlouhodobě se bavíme o tom, že TOP 10 má UFC, ale všechno za tím je i u nás.“

Jak často se zápasníky řešíte, že chtějí odejít do UFC?

„Vůbec. To jsou vaše otázky, my máme smlouvy a nebavíme se o tom. Oktagon vytvořil platformu, ze které se nevyplatí odcházet do UFC v momentě, kdy nejsi na TOP 15 v UFC. Co tím získáš? Horší smlouvu nebo stejnou s garancí, že jednou prohrajete a na rok na vás zapomenou, nebudeš mít partnery, což dokazujou ti, kteří tam odchází. Fandil bych Tereze Bledé, ale kdo o ní dneska ví? Kdo ví o Davidu Dvořákovi? Víš, jak je nasranej Martin Buday? A ten tam má dobrou kariéru! Když nejsi marketingově zajímavej, neumíš anglicky a nejsi mezi TOP 15 bojovníky, super štěstí tam neuděláš. Plus ty daně…“

Má Keita klauzuli o přestupu do UFC?

„O smlouvách se nemluví. (usmívá se) My na to nehrajeme, upřímně. Vždycky říkám, že nikomu šlapat po štěstí nebudu. Pustil jsem Kaika, když jsem nemusel. A spoustu dalších, protože tu nechci mít kluky, kteří na mě budou nasraní a budou dělat problémy. Samozřejmě to vždycky má nějaké konsekvence, ale když u nás chceš být, dokazujeme, že se u nás můžeš mít dobře. Vydělávat, být velká hvězda a zažívat neuvěřitelný věci, které jinde nezažiješ. A když jsi šikovný, prachy vyděláš snadno. Ale když někdo někam mermomocí chce, nemá smysl ho držet.“

Sám jste před malou chvílí řekl, že přestup do UFC by byl pochopitelný, pokud by se jednalo o bojovníka připraveného na tamní TOP patnáctku. Keita je na absolutní evropské špičce, drží skvělou bilanci. Není právě nyní v pozici pro velký přestup?

„Takhle nad tím nepřemýšlím. Chápu, proč se na to ptáte a proč to řešíte, ale já teď přeci nebudu volat UFC a říkat jim, jakého tady mám super kluka se skvělou bilancí, zda by o něj nestáli. Může rozvíjet kariéru a myslím si, že může být u nás daleko větší hvězda. Moc dobře to ví, a proto tady pořád je. Samozřejmě jsou nabídky, kterým se nedá odolat a zatím se jim nemůžeme rovnat. Jestli taková přijde, řekneme si s Losenem: Bylo to super!“

Přejděme k ženské titulové bitvě. Jak těžké bylo udržet Lucii Pudilovou v zápase po změně soupeřky a zároveň nedávné tragické smrti jejího bratra?

„Bylo to čistě na jejím rozhodnutí. Na Štědrý den, kdy Lucia Szabová odstoupila, jsem Lucce Pudilové řekl, ať se rozhodne sama, zda chce jít do náhradního zápasu. Byl to sakra těsný duel… Bodování třetího kola od Marca Goddarda a Clementse Wernera bylo přinejmenším sporné. U mě ho Lucka vyhrála. I tak mohla ještě získat potřebný bod, ale v posledním kole se nechala přetlačit. Bolanderová to chtěla víc.“

Bolanderová s Pudilovou teď mají vyrovnané skóre 1:1. Je na stole okamžitá trilogie?

„Ne, na řadě je rozhodně Szabová.“

Ještě se na závěr vraťme k divoké kartě v osmifinále Tipsport Gamechangeru. Máte už vyhlídnutá nějaká konkrétní jména?

„Je jich víc, pracujeme se širším výběrem. Tím, že se osmifinále letos rozprostřelo do třech turnajů, získali jsme poměrně dost času na jednání.“

Je ve hře o místo v pyramidě i Roberto Soldič (přemožitel Patrika Kincla a ex-šampion KSW)?

„Ne. V nějaké komunikaci jsme s ním byli, teď se mu ale oznámil nový zápas. Uvidíme, jak dlouho si ho bude chtít organizace One Championship udržet. Dostává neuvěřitelné peníze na měsíční bázi. My takovou finanční politiku ale dělat určitě nechceme.“

Nově se na světové scéně objevila Global Fighting League, která podepsala řady zvučných jmen i z řad slavných UFC veteránů. Jaký je to konkurent?

„Je to úplná p*čovina. Nemají peníze, nemají sponzory, ani investory. Všechno je to jen bublina. Sjel se tu teď celý svět evropského MMA a všichni jsme se GFL smáli. Každý u nich podepsal, protože si řekl: Co, když udělají jeden turnaj a zrovna mě zaplatí. Já odpovídám: A co, když zrovna ty budeš ten, komu nezaplatí? Veteránům nabízí i 800 tisíc dolarů… Nesmysl. Viděl jsem dokonce údajnou první startovku mezi Sao Paulem a Los Angeles, stačí si udělat rychlý výpočet a je vám jasné, že je to špatně. Nemají naplánované místo, termíny, nic. Prostě se to nikdy nestane. Pokud by do GFL přesto někdo nalil peníze, jen by je utopil. Ligový systém na poli MMA nemá sebemenší šanci. Vsadím se s kýmkoliv.“

GFL podepsalo mimo jiné i legendárního Alexandra Gustafssona. Pokud by tedy tato stáj krachla a on se uvolnil, měli byste zájem ho získat?

„S Alexem a jeho manažerem se známe hodně dobře. Měl jsem už jeden nápad, který nakonec zastavil Stephan Putz. Nicméně Alex by mě zajímal. Podepsali jsme nové kontrakty v severských zemích, takže by to dávalo smysl. Nejedná se však o nic jednoduchého. Roky mu běží a říká si o nekřesťanské peníze, musí to tedy stát za to.“