Vémola: Chtěl jsem to tak desetkrát vzdát. Fleuryho vyzval Muradov

Karlos Vémola prohrál šampionský titul, ale vyhrál srdce fanoušků. Byť inkasoval spoustu tvrdých úderů a byl na pokraji bezvědomí, vydržel na nohou. Will Fleury i za použití wrestlingu a elitního grapplingu nakonec převálcoval českého bijce na body. Záhy po vyhlášení vlétl do klece Terminátorův parťák Machmud Muradov a z ničeho nic se zrodil nový hit na příští rok.

„Ve třetím kole bylo asi deset momentů, kdy jsem to chtěl vzdát, ale když jsem vás slyšel v zádech, nešlo to. Porazil mě mojí nejlepší zbraní. Chtěl jsem ho vzít do těch hlubokých kol čtvrtého a pátého kola. On na zemi ale nakonec porazil mě. Nevzdal jsem to však, hnali jste mě vpřed a ukázali, že jste ti nejlepší fanoušci na světě. Děkuji,“ líčil bezprostředně po boji Karlos Vémola. Právě ve třetím kole ustál čistý zásah kolenem do hlavy a spoustu tvrdých úderů pěstmi.

Prohra Vémolu rozhodně nezlomila. „Nemůžu skončit porážkou, takže vám slibuji, že v Edenu budou lvi žrát první,“ prohlásil směrem k nedaleko sedícímu Attilu Véghovi, s nímž se utká 14. června. Fanoušci jej pak bouřlivým potleskem vyprovodili z plochy.

Fleury před zápasem opakovaně slíbil, že Vémolu porazí knockoutem. Pětikolový duel jej tak viditelně překvapil. „Trefil jsem jej čistými a brutálními údery, a to tolikrát po sobě. Pořád tam stál a odmítal padnout. Opravdu před ním smekám. Je to legenda, obrovsky ho respektuji,“ pochválil Ir rivala. „Koukejte si na mě zvyknout, protože tu budu vládnout pěkně dlouho,“ usmál se záhy poté.

Ke slavícímu Fleurymu rychle nastoupil nastartovaný Muradov, z něhož čišela touha pomstít kamaráda Vémolu. S Irem si ihned domluvili zápas. „Ať udělá střední váhu a dám si to s ním,“ prohlásil Muradov. „Zabere mi to dost času. Viděl bych to na půlku příštího roku, mezitím snad stihnu ještě jednu obhajobu titulu,“ opáčil Ir.