Je to takřka přesně rok od památné noci v pražském Edenu, kdy Karlos Vémola splnil, co sedm let sliboval. Před zraky bezmála třiceti tisíc diváků ukončil Attilu Végha ve druhém kole na škrcení. Terminátor tehdy oznámil odchod do sportovního důchodu, avšak současně poznamenal, že je otevřený ještě poslednímu rodeu se slovenským sokem. K němu dojde v sobotu, a to opět na stadionu fotbalové Slavie. Slovenská ikona dala sice v posledních dnech na odiv výbornou fyzickou formu, favoritem však zůstává domácí bijec. Více čtěte ZDE >>>