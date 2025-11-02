Kalašnik prohrál už v prvním kole. Novotný: Udělal obrovskou chybu. Vítěz nabízí odvetu
Českému vyzyvateli Andreji Kalašnikovi se nepodařilo na domácí půdě v Brně vybojovat titul šampiona. Už v prvním kole podlehl Ionu Surduovi knockoutem. Hlavní utkání ještě před jeho konáním poznamenaly velké kontroverze. Moldavan v pátek nesplnil váhový limit o tři a půl kila, což ho stálo půlku výplaty a titul. V kleci pak byl o minimálně šest kilo těžší. „Kdyby vedle sebe Kalašnik měl zkušeného manažera, dali by si podmínku, aby měl Surdu v poledne před zápasem osmdesát čtyři kilo a ne devadesát čtyři,“ míní Ondřej Novotný, spolumajitel organizace.
Hořká tečka za brněnským turnajem Oktagon 79. V hlavním duelu sobotního večera prohrál domácí Andrej Kalašnik KO v 1. kole. Vítěz Ion Surdu se však nestal šampionem, a to kvůli velkému překročení váhového limitu. V pátek měl namísto požadovaných 77,1 kilo tristních 80,7.
Značný váhový rozdíl se v zápase jednoznačně projevil. Moldavanovi se podařilo dostat Kalašnika na zem, kde je zalehl. Tou dobou už vážil vysoko přes devadesát kilo, což mu usnadnilo vrchní kontrolu. Když se Čech dostal konečně zpět na nohy, zkoušel se prosadit údery, ale padl KO.
„Prohra na domácí půdě, ještě když jsem byl takhle blízko od titulu. Zhroutily se mi sny,“ vyjádřil se Kalašnik po zápase. „Porval jsem se. Za nic se nestydím,“ dodal.
Po utkání Čech vysvětlil, proč zvolil postojářskou strategii, třebaže je původně wrestler a soupeři boj na zemi vyhovuje výrazně méně. „Asi se nabízelo, abych Surdua wrestlil, tak jako to posledně udělal (Krzysztof) Jotko. Tu možnost jsem ale neměl kvůli problémům, které zápasu předcházely. Mohl jsem to zkusit jenom v přestřelce, ale v tom je Surdu prostě lepší,“ začal Kalašnik.
„Jednali jsme, jestli zápas vůbec proběhne. Byl jsem o berlích, natrhnul jsem si vazy v koleni. Nechci se ale vymlouvat. Prohrál jsem zaslouženě,“ vysvětlil a dodal: „Na operaci to nevypadá. Budu si muset nechat koleno zkontrolovat, jestli jsem si ho při zápasu nějak nedomrvil.“
Odveta? Ano, ale…
Slovo si na poturnajové tiskové konferenci následně vzal promotér Ondřej Novotný a zmínil, co před turnajem fanoušci ve velké míře probírali v diskuzích na sociálních sítích. „Andrej udělal obrovskou chybu. Nemá manažerské zkušenosti. Já jeho manažer nejsem a nemůžu mu radit. Kdyby vedle sebe měl zkušeného manažera, dali by si podmínku, aby měl Surdu v poledne před zápasem osmdesát čtyři kilo a ne devadesát čtyři. Surdu by to pak měl mnohem těžší,“ podotkl spolumajitel Oktagonu.
Kalašnik si dle svých slov tuto možnost uvědomoval. „Řešili jsme to, ale pak by se taky mohlo stát, že to fyzicky nedá a nezvládne do zápasu vůbec nastoupit. Kluci mi poté říkali, že jsem si hrál na hrdinu, chtěl jsem zachránit zápas,“ pokrčil rameny bijec.
Moldavan se za váhový prohřešek několikrát omluvil. „Pokud bude mít Andrej zájem, určitě si s ním odvetu dám a slibuji, že dodržím limit a budu mít sedmdesát sedm celá jedna kilo,“ prohlásil Surdu. Kalašnik ihned odpověděl: „Ano, zájem mám, ale ne v polotěžké váze jako teď,“ zavtipkoval.
Novotný byl k Moldavanovi výrazně přísnější než poražený bijec a na otázku, zda nebude požadovat, aby příště startoval ve vyšší váhové kategorii, řekl: „Tři celá šest kilo je sprostý. Nejen k Andrejovi ale i organizaci. Musíme si o tom (přestupu do střední váhy) promluvit. Nevzpomínám si, že by se kdy stalo, aby někdo v titulovém zápase převážil o takové množství. Je to brutál.“