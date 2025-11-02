Ať organizace zakročí proti brutálnímu hubnutí! Motivace pro bojovníky v podobě pokut
KOMENTÁŘ MARIÁNA ŠUSTRA | Ano, Andrej Kalašnik a jeho tým opravdu učinili zbytečnou a zároveň zlomovou chybu, když nedali Ionu Surduovi váhový limit ještě na den zápasu. Pokud by se tak stalo, utkání by se dost možná odehrálo jinak. Moldavan by byl slabší, utrpěla by dynamika pohybu a úderů, nedokázal by domácího borce na zemi kontrolovat tak, jak se mu to podařilo. Kroucení hlavami nad rozhodnutím českého týmu je ale nyní už zbytečné.
Opravdová diskuze se má vést o druhém aktérovi zápasu, přesněji řečeno – o jeho přístupu k hubnutí. Surduova přirozená váha je přibližně stejná jako ta Jiřího Procházky, oba bojovníci běžně váží přes pětadevadesát kilo. Zatímco Čech ale startuje v sobě přirozené polotěžké váze do třiadevadesáti kilogramů, Moldavan podstupuje drastické hubnutí, aby se dostal až na velterový limit sedmdesáti sedmi kil.
Proč? Po změření oficiální hmotnosti má totiž více než třicet hodin na to, aby kila opět nabral, a (správně) počítá s tím, že pak bude v kleci významně těžší a díky tomu taky silnější než jeho soupeř. To se ostatně ukázalo právě při sobotním zápase. Když se bojovníci v pátek večer, osm hodin po oficiální přeměření opět postavili na váhu, Surdu měl údajně devadesát kilo, Kalašnik o šest méně. Během dalších čtyřiadvaceti hodin pak Moldavan ještě dál přibíral.
Fyzický rozdíl se v kleci jasně ukázal. Surdu využil markantní převahy nad Čechem, když jej kontroloval na zemi. Váha se bezpochyby promítla také do síly úderů, které zápas ukončily.
Surdu významným porušením limitu na svou práci s váhou hodně upozornil. Je důležité si uvědomit, že kdyby shodil na daných sedmdesát sedm kilo, velmi pravděpodobně by v zápase vážil stejně, tedy minimálně o pět kilo více než Kalašnik.
Proč bojovníci nestartují v kategoriích, pro jejichž splnění si nemusí ničit zdraví? Mají pak, často oprávněně, pocit výhody. A co by měl tedy udělat Kalašnik? Také riskovat fyzický kolaps a zkusit zhubnout do lehké váhy s vidinou toho, že bude pak v kleci silnější? Ne.
Hazardování se zdravím a startům v divizích, kam bojovníci nepatří, se dá zamezit. Bojovníci mohou podstupovat přeměření váhy ještě v den zápasu, přibližně 24 hodin po oficiálním vážení. Organizace může stanovit limit například deseti procent váhy, kterou bijci mohou nabrat zpět. V případě víkendového mače, by tedy Surdu i Kalašnika museli ještě pár hodin před začátkem turnajem vážit maximálně pětaosmdesát kilo. K dodržení takového pravidla by je vedení mohlo motivovat pokutami za případné porušení. Tací, kteří by s předstihem věděli, že novou podmínku nejsou schopni splnit, by se pak přesunuli do vyšší kategorie.
Třebaže k této změně v blízké době takřka jistě nedojde, v případech vážného porušení limitu, jakým je ten Surduův, je nutným minimem to, aby vedení organizace konzultovalo s bojovníky přesun do vyšší váhy.