UFC 251 | Procházka vs. Oezdemir: Udělal jsem moc chyb, šéf UFC nadchnul, říká vítěz | iSport.cz

Pár šrámů v obličeji, spokojený úsměv. Jiří Procházka knockoutem v druhém kole vyhrál svůj premiérový duel v UFC a vysloužil si i bonus v hodnotě 50 tisíc dolarů (cca 1 180 000 Kč) za výkon večera. „Byl jsem trošku nervózní, protože to byl přece jen můj debut. A chtěl jsem, aby to svištělo,“ přiznal český hrdina. Jeho soupeř Švýcar Volkan Oezdemir naproti tomu poprvé zažil tak tvrdou prohru. Po bleskovém vypínači se nedokázal několik minut postavit na nohy.

Strhující zážitek. Jiří Procházka předvedl v souboji s Volkanem Oezdemirem dokonalé instinkty dravce. Po úvodním rozpačitém kole nastoupil do boje jako vyměněný a sejmul favorizovaného rivala během první minuty. Světu MMA tím vzal dech. Z troufalého nováčka, který si vyhlédl moc velké sousto, se stal rázem obdivovaný a respektovaný bijec.

Předvedl jste neuvěřitelný výkon. Jak se po parádním vstupu do UFC cítíte?

„Úžasně, ale výkon byl hrozný, schytal jsem příliš mnoho úderů. Udělal jsem hodně chyb. Kladl jsem pozornost na to, abych ho trefil a knockoutoval. Ale nedával jsem pozor na obranu.“

Mělo na výkon i přístup k Oezdemirovi vliv třeba i to, že vám neodpověděl na pozdrav, když jste se před zápasem potkali?

„Ne, to šlo stranou, nemělo to na mě žádný vliv. Já se k oponentům, nehledě na jejich chování, chovám vždy normálně, uctivě, prostě slušně. Jestliže mě nepozdraví, je to jeho boj. Ale já jsem slušnej borec.“

Co lidé z týmu UFC řekli na váš výkon?

„Pořád mi gratulují, což mě těší a jsem rád, že jsem se tím prvním zápasem zapsal takhle vítězně. A hlavně dobrým výkonem. Věřím, že to tak bude pokaždé. Takže jedem!“

Jak jste si celkově užil premiéru v největší lize?

„Snažil jsem si to užít i přesto, že jsem byl trošku nervózní. Přece jen to byl můj debut a chtěl jsem, aby to svištělo. O sebe jsem obavy neměl, jen mě prostě strašně zasáhlo, když jsem viděl, jak mi celé Česko drží palce. Že to lidi sledují a dávají tomu velkou váhu. To bylo to jediné, co mě činilo nervózním.“

Kdybyste si mohl říci o konkrétní jméno dalšího soupeře, kdo by jím byl?

„O tom se ještě nechci bavit a je mi to úplně jedno. Ať už bude soupeř jakýkoliv, půjde o výkon, ne o soupeře. To je pro mě to důležitý, jinak je mi to jedno. Po tomhle startu může jako soupeř připadnout kdokoliv. Hlavně chci co nejdříve znovu zápasit, protože bych se rád probojoval k titulu. To je má mise. Budu zápasit s kýmkoliv, koho mi nabídnou. Chci jen ukázat své umění.“

Byl to zatím největší zážitek?

„Z hlediska sportovní kariéry se dá říci, že šlo o jedno z nejcennějších vítězství. To úplně nejcennější je pro mě zatím z druhého souboje s Muhammedem ‚King Mo‘ Lawalem. Určitě je ale pro mě tato první zkušenost s UFC zážitek, co se týká velkoleposti. Jinak své nadšení už celkem držím na uzdě a jsem při zemi. Největší zážitek pro mě byl nejspíš první turnaj Rizinu, což se asi už nezmění… Leda by se dělo něco nečekaného nebo vesmírného. Neumím si opravdu představit, že by to něco dokázalo překonat, protože jsem to tehdy nechal na sebe hodně zapůsobit. První Rizin byl fakt něco.“

A co na vás v organizaci udělalo dojem?

„Asi přístup Dany Whitea (prezident UFC), který k nám promlouval před zápasem po vážení. Vysvětloval všem zápasníkům, jak je to velký galavečer a ať ze sebe vydáme maximum. Motivovalo mě, jak je do toho pořád zapálený. Má to skutečně rád a přitom je to takový normální chlapík. To se mi asi líbilo nejvíc.“

Potkal jste se s ním i soukromě?

„Na vážení mě pozdravil: Vítej v UFC!, což bylo sympatické. A popřál mi štěstí do zápasu. Jsem rád, že budu moct trochu oživit polotěžkou váhu.“

Už vás napadlo, co si pořídíte z bonusu za výkon večera?

„Nad tím jsem zatím nepřemýšlel. (pousměje se) Uvidíme.“

Premiérového triumfu si opravdu všiml celý MMA svět, mnoho zápasnických hvězd a odborníků na to reagovalo. Co to pro vás znamená?

„Znamená to potvrzení správné cesty a jedeme dál. To je celé.“

Máte v hlavě, jak strávíte dny po návratu do Česka? Bude bouřilvá oslava, nebo si chcete od světa spíše odpočinout?

„Určitě to s kamarády pořádně oslavím, protože jsem se do téhle chvíle nechtěl o UFC moc bavit. Hlavně kvůli tomu, že dokud jsem neměl žádný zápas, připadalo mi to takové hloupé. Nepředvedl jsem tam ještě žádný výkon a už jsem byl braný jako UFC zápasník. Proto jsem byl radši ticho a soustředil se na první boj.“

Komu jako prvnímu jste po výhře volal?

„Nikomu jsem nevolal, jen jsem začal odepisovat lidem. Těm nejbližším, co jsou kolem mě. Musím ale zavolat domů mamce. Jinak vše v pohodě, vše je v pořádku a jsem opravdu ohromně rád za podporu.“

Každopádně můžete počítat s tím, že vaše popularita a sláva teď pořádně vystřelí nahoru.

„To asi jo. Dá se říct, že slávu beru jako prostředek pro zlepšení morálky u nás. Je potřeba to trochu nakopnout. Vnímám Česko tak, že pořád jedeme pod svoje možnosti. A přitom je v nás ohromně krásný a neomezený potenciál.“