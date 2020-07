UFC 251 | Procházka vs. Oezdemir. Čech bral bonus: Má mise je titul! | iSport.cz

Po rozpačitém prvním kole, kde Jiří Procházka inkasoval několik tvrdých ran, přišlo druhé kolo, které vzalo lidem dech. Český bijec totiž jako vůbec první uštědřil knokaut švýcarskému tvrďákovi Volkanu Oezdemirovi. Nejslavnější organizaci UFC tak musí být jasné, že do své stáje přijala mimořádnou posilu.

Sedmadvacetiletý bijec z Moravy navíc zápasil na ostře sledovaném turnaji UFC 251, který se uskutečnil na luxusním ostrově Yas Island. Celým galavečerem provázel legendární MMA konferenciér Bruce Buffer v perfektně padnoucím světlém smokingu. Co ale slavnému Američanovi nesedlo, bylo jméno českého bojovníka, a tak do mikrofonu mocně zahřměl: „Jirííí Denisa Prošáskááá!“ Po tom, co ale válečník z Moravy předvedl, bude mít Buffer jistě možnost se jeho jméno naučit pořádně.

„Cítím se skvěle. Čekal jsem, že bude víc zápasit, ale byl to dobrý souboj,“ pochvaloval si vítěz, který si z premiérové bitvy navíc odnese i bonus 50 tisíc dolarů (cca 1 180 000 Kč) za výkon večera. „Vyhrál jsem první duel v UFC, což je pro mě velký posun. Jsem šťastný, že se tolik lidí v České republice dívalo a že jsem zvítězil.“

Procházka ale sebekriticky projevil nespokojenost s prvním kolem. „Udělal jsem mnoho chyb. Nesoustředil jsem se na jeho údery. Kladl jsem pozornost na to, abych ho trefil a knokautoval. Ale nedával jsem pozor na obranu.“

Krom parádního debutu českého samuraje nabídl turnaj ve Spojených arabských emirátech hned několik skvělých bitev. Jednu z nich předvedli Petr Yan s Josém Aldem. Zápas se přeléval z jedné strany na druhou. S postupem času však brazilskému legendárnímu zápasníkovi došly síly a ruský mladík jej v posledním kole poslal k zemi. Aldo sice boj o titul bantamové divize nechtěl vzdát, ale po spoustě ran se již nedokázal bránit, a tak dvě minuty před naplněním limitu prohrál.

Pak následoval další vyrovnaný střet, v němž Alexander Volkanovski obhájil pás pérové váhy nad Maxem Hollowayem. Havajský bijec přitom začal mnohem lépe a v úvodních kolech Australana dvakrát téměř poslal na podlahu. Šampion se ale vrátil k tomu, co fungovalo v prvním zápase, kopům na nohu, a zejména jimi převážil rozhodnutí na svou stranu. Holloway vypadal po vyhlášení opravdu frustrovaný, podruhé totiž se stejným protivníkem velmi těsně prohrál.

Z hlavního duelu večera se stala noční můra. Minimálně pro Jorgeho Masvidala, ačkoliv vstoupil do zápasu aktivně, Kamaru Usman byl tím, kdo udával tempo. Těžil přitom jako vždy ze skvělého fyzického fondu, který mu dovolil bojovat ve stejné intenzitě celých pět kol. Masvidal však předvedl úctyhodný výkon, zvlášť s ohledem na to, že zápas přijal ani ne týden předem. Změně se však přizpůsoboval i šampion. „Masvidal je ale opravdu tvrdý, to ukázal,“ pochválil rivala.

Ač byl turnaj nabitý kvalitními souboji, české fanoušky zajímal hlavně zápas Procházky, a ten je nezklamal. S ještě větším nadšením tak budou sledovat jeho další střet.

„Chci opět zápasit co nejdřív, protože bych se chtěl probojovat k titulu. To je má mise,“ řekl rodák z Hostěradic. „Ale taky musím zlepšit své výkony, Udělal jsem totiž několik chyb. Pojďme na to, respektuju každého v této divizi. Budu zápasit s kýmkoliv, koho mi nabídnou. Chci jen ukázat své umění,“ dodal odhodlaně muž, který dokázal, co zatím žádný jiný Čech, získal titul organizace Rizin a první bitvu v UFC vyhrál knokautem.