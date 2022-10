Muradov o sokovi v UFC: Nějaký Brazilec... Lidi říkají, že mě uškrtí

Už v sobotu se znovu vrátí do oktagonu slavné UFC. Machmud Muradov, Uzbek s českým srdcem, se na půdě Spojených arabských emirátů utká s devětadvacetiletým Caioem Borralhem. Ten budí respekt bilancí dvanácti výher a jediné porážky. „Někdo se mě ptal, jak se jmenuje. Já jsem říkal: ‚Opravdu nevím, nějaký Brazilec.‘ Má těžké jméno,“ říká Muradov s úsměvem v rozhovoru pro stanici Premier Sport 2.

V Česku trénující zápasník táhnul mezi dubnem 2017 a srpnem loňského roku úchvatnou šňůru 14 výher. V UFC si došel pro tři skalpy, pak ovšem jeho rozlet přibrzdil Gerald Meerschaert. Američan našel ve druhém kole prostor pro škrcení. Nyní se Muradov pokusí nastolit znovu vítěznou sérii, síly změří s nadějným Borralhem.

„Viděl jsem, že má skóre 12:1 a dvě výhry v UFC. Až měsíc zpátky jsem se podíval na jeho zápasy,“ přiznává dvaatřicetiletý bijec. „Moje kladiva jsou v pořádku. Vždycky mám v přípravě problém, ale teď proběhla super. Akorát mám nějaký monoklíček, dostal jsem minulý týden hlavičku do nosu. Ale nic jsem si nezlomil.“

I když o soupeři Muradov tvrdí, že nezná jeho jméno, svědomitě se chystá na důležitou bitvu. Borralho prohrál pouze na počátku své profesionální MMA kariéry. Před sedmi lety padl na body, od té doby stoupá bez zaváhání.

„Je to dobrý fighter. Zemař, něco v postoji tam bouchá, ale postoj má křivej. Hodně lidí mi říká, že mě taky uškrtí, každý má názor. Já si myslím, že to bude chtít na body,“ komentuje s klidem Muradov. „Taky nesedím doma. Tvrdě trénuju, měl jsem dobrý kemp s klukama, kteří na zemi něco umí. Hlavně si to jdu užít. Dlouho jsem nezápasil a těším se na to.“

Zápas Borralho vs. Muradov a celou kartu UFC 280 nabídnou v přímém přenosu stanice Premier Sport 1 a Premier Sport 2. Již v pátek od 19:00 nabídne Premier Sport 2 exkluzivní rozhovor s ambasadorem O2 TV Machmudem Muradovem. Studio moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška startuje v sobotu v 15:50 hodin na kanále Premier Sport 2. Diváci se mohou těšit na atraktivní hosty, dorazí například Petr „Píno“ Ondruš, česká legenda bojových sportů, nebo Patrik Kincl, jedna z největších hvězd současné MMA scény.