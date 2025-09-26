Kouč o Procházkovi: Teď bude nejlepší. Agrese tam není, brousili jsme jeho meč
Samurajův tým zvládl raritní úkol, připravil se na dva soupeře naráz. Jiří Procházka má sice na turnaji UFC 320 v Las Vegas za soka Američana Khalila Rountreeho Jr., plní však také roli titulového náhradníka. V případě, že by z šampionského klání, které se odehraje na stejné akci, vypadl vyzyvatel Alex Pereira, bude českého bijce čekat ruský rival Magomed Ankalajev. Právě ten na Procházkovu adresu v posledních měsících poslal několik nevybíravých urážek. Hrozí konflikt v zákulisí? „My ve vší slušnosti Ankalejův tým pozdravíme, ale nenecháme si srát na hlavu,“ odpovídá s úsměvem trenér českého bijce Jaroslav Hovězák.
Osmý zápas nejlepšího českého bojovníka v UFC je na dohled. Jiří Procházka má za sebou dvouměsíční tréninkový kemp zaměřený nejen na světovou čtyřku Khalila Rountreeho Jr., ale také na šampiona Magomeda Ankalajeva.
Byť jde o naprosto klíčový bod kariéry dvaatřicetiletého Samuraje, on i jeho tým vyrazili na místo boje, Las Vegas, s úsměvem a v uvolněné náladě. „Jdeme si pro to,“ hlásí kouč Jaroslav Hovězák.
Přípravu jste museli zaměřit hned na dva soupeře, rivala Magomeda Ankalajeva a knockoutovou mašinu Khalila Rountreeho. Jak moc jste museli hlídat Jiřího dravost, či dokonce agresi v tréninku?
„Agrese tam vůbec není, rozhodně ji do tréninku nevkládáme cíleně. Jirka zapojuje jen zdravou dravost. Agrese vám v boji ubírá na soustředění a nutí vás odbočovat z cesty. Jiřího cesta je o koncentrovaném profesionálním výkonu. Na tom jsme pracovali.“
V čem se Rountree vymyká předešlým soupeřům?
„Vždycky říkám, každý zápas je titulový. Byť nemá punc zlatého pásu, je to pro nás posun a výzva, která má titulovou hodnotu. Když šel Khalil z osmé příčky o titul a všichni ho podceňovali, předvedl perfektní výkon. Je to nebezpečný, cílevědomý a klidný sportovec, který si zaslouží respekt. Také on v nějakém rozhovoru nedávno řekl, že Jiří je jeho překážka v cestě za titulem. Vnímá to tedy úplně stejně vážně jako my. O to je nebezpečnější. Náš úkol je nad ním vyzrát. A srovnání s ostatními? Nemusí být úplně na místě, protože Jiří se pořád vyvíjí. Celý tým jdeme dopředu a snažíme se ho posouvat k dokonalosti. Věřím, že Jiří teď bude nejlepší, co kdy byl.“
Vždy je to jeho boj
Posledně vývoj ukázal úhyby a dynamiku, kterou z části získal na kempu v Japonsku. Jaké změny nebo vylepšení ukáže nyní?
„Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak by mohl soupeřův tým studovat Jiřího a kde by našel chyby. Ty jsme se snažili odstraňovat. Dál jsme se soustředili na nejlepší zbraně, jimiž už disponuje. Jak Jiří říká, brousili jsme jeho meč. Musí být všestranný bojovník, ale pořád musí být hlavně sám sebou, tedy bijcem s osobitým stylem. Samozřejmě zkoumá další věci, chce být dokonalý. Zaměřili jsme se na obranu přední nohy. Víme, že po ní Khalil půjde. Bude ji chtít rozkopat. Dál jsme pracovali na čtení soupeře, načasování a chystání útoků.“
Jako titulový náhradník se Jiří připravoval na pětikolový mač. Pokud ale vyzyvatel Alex Pereira neodpadne, půjde proti Rountreemu na tři kola. Je těžké nastavit si strategii k tempu delšího či kratšího zápasu?
„Naposledy jsme šli pět kol s Gloverem Teixeirou v červnu 2022. Jirka prostě nemá pětikolové zápasy. (směje se) Bavíme se o polotěžké váze, borci mají opravdové šlupky, takže to vždy může skončit K. O. po třiceti sekundách. Nicméně Jirka má neskutečný fyzický fond, připravený je kondičně na maximální časový limit pěti kol a všechny bojové možnosti.“
Rozvedete to?
„My jsme v rohu proto, abychom ho inspirovali, motivovali a upozorňovali na potřebné. On ví, že nás má v zádech a plně nám věří. Cokoli my řekneme, si vyhodnocuje a bere v potaz. Vždy je to ale jeho boj, on musí cítit a vědět, co kdy udělat. Připravený je komplexně. Může bojovat v postoji, nebo ho strhnout na zem a pracovat tam.“
Nově jste celý tým sjednocený pod jednou střechou, váš tým 119MMA a Jetsaam Gym kolegy Martina Karaivanova zastřešuje BJP institut. Hodně vás to stmelilo?
„Ano, teď je to perfektní.“
Institut má být mimo jiné zaměřený na práci s mladými talenty. Vnímáte, že by z Jiřího byl v budoucnu dobrý trenér?
„Aktuálně je především zápasník. Jeho aktivní sportovní kariéra zdaleka nekončí, a tak se musí věnovat hlavně sám sobě. Jirkovi bude teprve třiatřicet, a když to půjde dobře, čeká ho ještě deset let v kleci. Podívejte se na již zmíněného Teixeiru. Vždyť on vyhrál titul ve dvaačtyřiceti. Jak bude Jirka pokračovat po konci kariéry, je čistě na něm. Dokončil studium a má všechny potřebné znalosti, aby mohl být trenér, mentor nebo cokoli jiného. Už teď je přece absolutní světová ikona bojových sportů.“
Na tiskové konferenci jste vyprávěl, jak jste se sám dostal do vrcholné fyzické formy i proto, abyste byl připraven zasáhnout, kdyby došlo na potyčku s týmem ruského šampiona Ankalajeva.
„Vychází to ze situace. Dříve jsem dělal v policejních složkách a postavil jsem se do role Jirkova pseudobodyguarda. On to samozřejmě nepotřebuje, ale chci mu hlídat záda, kdyby nastala nějaká, řekněme, nestandardní situace. Může k tomu dojít, jen se ohlédněme za konfrontací mezi Khabibem Nurmagomedovem a Conorem McGregorem. Dagestánci jsou horkokrevní. My ve vší slušnosti Ankalejův tým pozdravíme, ale nenecháme si srát na hlavu. Chci být připravený, protože, kdo je připravený, není překvapený. Pořád trénuju. Jde mi navíc o to jít příkladem lidem, které trénuju. Je mi čtyřicet osm, ale cítím se na sedmadvacet.“