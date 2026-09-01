Procházka proti mladé pušce? Českého bijce pravděpodobně čeká v UFC další mač v listopadu
Na sociálních sítích se hojně šíří spekulace o dalším soupeři Jiřího Procházky. Tím by měl být podle zahraničních insiderů osmadvacetiletý Navajo Stirling. Neporažený Novozélanďan je tréninkovým parťákem Carlose Ulberga, posledního přemožitele českého borce. Utkání by údajně mělo proběhnout za necelé tři měsíce, 21. listopadu na turnaji UFC v katarském Dauhá.
Pětiměsíční odmlka po trpké prohře končí. Jiří Procházka se již zcela oklepal z porážky v titulovém mači s Carlosem Ulbergem, částečně přestavěl tým a zahajuje novou přípravu. Oznámil to na sociálních sítích a několika větami navíc podpořil právě probíhající spekulace o jeho překvapivém nadcházejícím soupeři.
„Žádný z posledních vyzyvatelů, se kterými se jednalo, nechce bojovat. Takže pojďme pokračovat dál a čelit nové výzvě,“ napsal třiatřicetiletý bijec.
Nahrává tak údajným informacím ze zákulisí, že se vedení UFC snažilo dát dohromady mač s brazilskou hvězdou Paulem Costou a až po nezdaru se obrátilo na mladou pušku z Nového Zélandu. Navajo Stirling je novou výzvou nejen pro někdejšího šampiona z Česka, ale také pro zbytek top desítky polotěžké divize. Neporaženou sérii před měsícem protáhl drtivou výhrou K.O. nad někdejším držitelem titulu, Janem Blachowiczem.
Součástí spekulací dokonce také je, že Procházka se Stirlingem obstarají hlavní zápas turnaje UFC v Dauhá, který se uskuteční 21. listopadu. Katar jako dějiště by představoval pro českého bijce vzhledem k časovému posunu výhodu.
Byť je Stirling stále novým jménem na špičce divize, pro Procházku není nijak neznámou hrozbou. Osmadvacetiletý ranař zápasí totiž takřka identickým stylem jako Carlos Ulberg, Samurajův poslední přemožitel. Trénují spolu v prestižním aucklandském týmu City Kickboxing, který razí tvrdý, technicky přesný boxing z delší vzdálenosti.
Stirling je oproti staršímu a zkušenějšímu parťákovi jen o něco dravější, což může paradoxně hrát v Procházkův prospěch. Českému finišerovi, který má na kontě obdivuhodných osmadvacet knockoutů, vyhovují soupeři, kteří se s ním pouští do bouřlivých přestřelek. V nich jsou jeho nepředvídatelné kombinace úderů a kopů nejdrtivější.
Zápas se Stirlingem je pro Procházku velkou příležitostí, protože připravuje půdu pro možnou odvetu s Ulbergem. Právě dominantní výhra nad jeho parťákem může být ideální hozenou rukavicí úřadujícímu šampionovi, který se mezitím dává dohromady po operaci kolene.