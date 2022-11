Peňázova láska nevěděla, co je Brno: Navštívit 3 země za den je neuvěřitelné

„Cítila jsem se tu strašně malinká a ztracená,“ popisuje žena, která na Masarykově univerzitě vystudovala Veterinu. Nakonec jí moravská metropole přirostla k srdci. I díky že právě tady potkala svého partnera - MMA zápasníka Matěje „Money“ Peňáze:

Narodila jsem se v Nikósii, v hlavním městě Kypru. Nachází se přesně uprostřed ostrova, což znamená, že neleží u moře. Kypr je ale malý ostrov, takže i přesto jste za 25 minut na pláži. Moře asi jako všichni lidé tam úplně miluju. Už od mala jsem plavala a od 11 do 19 let jsem byla členkou národního týmu. Na Kypru máme ale třeba také hory. Leží tam pohoří Troodos s nejvyšší horou Olympus. Matějův táta mi to nechtěl ani věřit, ale Olympus je dokonce ještě vyšší než Sněžka, měří 1 952 metrů. Občas je tam i sníh, takže lidé na Kypru umí lyžovat. S přírodou v Česku se to ale moc srovnávat nedá. Daleko méně tam prší, takže tam není zdaleka tak zelená krajina.

Marilena Georgiou Věk: 32 let (15. května 1990) Narozena: Nikósie (Kypr) Aktuální místo pobytu: Stockholm (Švédsko) Zajímavosti: Je partnerkou MMA zápasníka Matěje „Money“ Peňáze. Vystudovala veterinu na Masarykově univerzitě v Brně. Její specializací je chirurgie psů a koček. Deset let žila v Brně. Aktuálně s partnerem pobývají ve Stockholmu.

Celý Kypr včetně Nikósie je rozdělený na dvě části – okupovanou a neokupovanou. Těžko se to vysvětluje. Třeba když jsme tam byli s Matějem a chtěla jsem mu ukázat jedno místo, kam jsem chodila, když jsem byla mladší, narazili jsme uprostřed města na zeď a vojáky. Přes ně jsme nemohli projít, protože dál už bylo území okupované tureckou armádou. Myslím, že v roce 2014 se otevřelo mezi oběma teritorii několik bran, ale když jimi chceme projít, musíte ukazovat pas. Je to stejné, jako byste šli do jiné země.

A jak jsem se ocitla zrovna v Česku? Bylo to vlastně tak trochu omylem. Už od čtyř let jsem chtěla být veterinářkou. Jenže na Kypru neexistuje žádná taková škola. Pokud chcete být lékař nebo veterinář, musíte odejít studovat do zahraničí. Můj táta pochází z Velké Británie a já strašně chtěla studovat v Edinburghu. Nakonec to ale nedopadlo. Každý rok se jim tam hlásí okolo 2 tisíc lidí a berou šedesát. Já byla šedesátá první.

Když jsem přemýšlela co dál, jeden známý veterinář, u kterého jsem tehdy na Kypru brigádně pracovala, mi řekl, že studoval v Maďarsku. Zmínil se, že docela blízko je taky univerzita v Brně. Vůbec jsem tehdy nevěděla, co to je Brno.