Brněnská řežba a ohňostroj KO. Talenti se stříleli, Juříček znovu vyhrál

Ohňostroj KO na pětadvacátém turnaji Fusion. Bojovníci se 8. září po dlouhé době vrátili do brněnského Boby centra a předvedli nevídanou show. Laťku vysoko nastavil už první zápas, který přísným kopem na hlavu ukončila talentovaná amatérka Anna Wrzecionková. Uspěli i domácí mladá krev. Šimon Bruknar i Jan Stanovský oba doručili TKO v prvním kole. Neporazitelnost si udržel i thaiboxer Jan Juříček, když soupeře hned čtyřikrát poslal k zemi.

Talenti uspěli, thaiboxeři rozpoutali přestřelky. Organizace Fusion po bezmála čtyřech letech ohlásila comeback a 8. září uspořádala už pětadvacátý turnaj na místě, kde úspěchy sbíral Jiří Procházka, Leo Brichta a další velké hvězdy MMA. Šéf organizace Martin Karaivanov zdůraznil, že chce dát prostor hlavně začínajícím profesionálům, aby ukázali své schopnosti před vstupem do větších organizací.

Galavečeru vévodily zápasy elitních thaiboxerů. Před tvrdou bitvou zkušených ranařů Mohammada Khalila a Štěpána Guby se představil domácí hrdina, Jan „Yuri“ Juříček, který za elektrizující atmosféry přejel slovenského soupeře. Nejdříve Jakuba Mikovčáka trápil tvrdými kopy a na konci úvodního kola ho poslal zadním úderem do počítání. Následující dějství rozhodlo. Brněnský střelec usadil protivníka hned třikrát na zem a souboj tak byl zastaven technickým KO.

„Největší radost mám z toho, že se můj výkon fanouškům líbil. Podporu jsem v boji opravdu cítil. Na druhou stranu už těžím ze zkušeností. Nenechávám se strhnout halou nebo dobře trefeným úderem a držím si bojovou disciplínu,“ vypráví po triumfu Juříček. Výrazně vyšší Mikovčák ho příjemně překvapil. „Očekával jsem větší tlak. Asi mě až moc respektoval, za což jsem rád, protože je o mně známo, že mám pomalejší starty.“

Ještě v kleci stihl popíchnout Ondřeje Malinu, potencionálního oponenta a předního českého postojáře, když předpověděl, že příštího soka „slupne jako malinu“. Právě zmíněný bojovník se už za dva týdny pokusí získat opasek prestižní organizace PML. „Mě tituly moc nevzrušují. Na pásy se vám doma jen práší. Já mám rád muay thai, poměřování s dalšími kvalitními bojovníky,“ reaguje Juříček na možnost v dalším souboji usilovat o titul, boj s Malinou nebo se šampionem Jurajem Tuturou však nevylučuje.

Přišel, viděl a zdemoloval. Šimon Bruknar se po několika letech dočkal vytoužené profesionální premiéry v MMA, ale v kleci se dlouho nezdržel. Hned v úvodních vteřinách obsadil střed klece a zatlačil Poláka k pletivu. Po rychlé boxerské kombinaci zúročil bohaté judistické zkušenosti. Nekompromisně hodil soupeře na zem, kde ho po 47 sekundách ubil technickým KO.

„Čekal jsem na debut opravdu dlouho. O přestupu do profi jsem začal mluvit už před covidem. Nemohu být víc spokojený. Bleskový finiš na domácí půdě. Co víc si můžu přát,“ raduje se třiadvacetiletý talent. „Každý vrcholový sportovec mi určitě dá za pravdu, že sport je droga, zvlášť vyhrávání. Chtěl bych stihnout další souboj do konce roku,“ plánuje Bruknar.

Dalším domácím vítězem byl i Jan Stanovský. Reprezentant věhlasného Jetsaam gymu položil soupeře na lopatky, kde nebyl daleko ukončení na škrcení. Nakonec však upevnil dominantní pozici a salvou úderů zápas ukončil jen pár vteřin před koncem prvního kola. „Cítil jsem ohromnou podporu fanoušků. Cítil jsem se jako v O2 Aréně,“ usmívá se po zápase český bijec.

Celou páteční bouři rozpoutali tři duely úvodní. Možnost zahájit galavečer dostaly dvě amatérské zápasnice, Markéta Urbanová a Anna Wrzecionková. Chvíli oťukávání vystřídalo dlouhé přetahování na pletivu, v němž Urbanová tvrdě trefovala koleny. Jakmile se však bojovnice rozpojily, Wrzecionková vypálila bleskový kop na hlavu, kterým poslala soupeřku do mdlob. „Vyslala jsem to instinktivně a ve výsledku jsem možná nejvíc překvapila sama sebe,“ směje se šestadvacetiletá bojovnice z Prahy.

Ve vysokém tempu pokračovaly i dva následující postojové souboje, které nabídly atraktivní přestřelky i brutální KO v podání Erika Breita.