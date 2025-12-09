Steroidy v českém MMA? Obrovský problém, říká Dvořák. Vyšší platy by mohly doping vyřešit
Příští rok má být pro domácí MMA scénu zlomový. Ondřej Novotný jako spolumajitel největší české ligy Oktagon avizuje, že v nadcházejícím roce spustí antidopingové testy a nevylučuje spolupráci s etablovanou agenturou WADA. Známý promotér dříve uvedl, že chce v prvotní fázi potírat hlavně užívání „nakopávacích“ látek před zápasy. Zda bude organizace bojovníky testovat i na steroidy, zatím není jasné. Podle Davida Dvořáka se přitom jedná v Česku o velice rozšířený problém. „Jsem si jistý, že drtivá většina bojovníků sype,“ míní elitní zápasník.
Absence antidopingových kontrol dlouhodobě kazí pověst MMA. A není se čemu divit. Proti užívání steroidů a látek podporujících výkon aktivně výrazně bojuje pouze největší světová liga UFC a francouzský svaz MMA. Obě organizace hříšníky trestají i několikaletými stopkami, které ale bojovníkům nebrání startovat v zahraničních ligách a to stále na vysoké úrovni.
Na barikádu odpůrců dopingu se má nově postavit také česká stáj Oktagon. Podoba testovacího programu je však zatím nejasná.
„Nějaké formy dopingových testů se příští rok dočkáme. Myslím, že jsem v tom pokročil dost a jsem spokojený s tím, jak bude vypadat a kdo bude testovat. Bude to na světové úrovni a tím pádem taky neoddiskutovatelné. Ještě o tom nechci mluvit úplně detailně. Chceme si to oznámit sami, nikoli prostřednictvím rozhovoru. Můžu ale říct, že příští rok začneme,“ prozrazuje Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagon v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Nejsou testy jako testy
Boj proti dopingu či dokonce antidopingové testování jsou bohužel dost nekonkrétní pojmy. Novotný v minulosti opakovaně zmiňoval, že chce nejdříve začít s testy na „nakopávací“ či povzbuzující látky a drogy, například amfetaminy, které někteří bojovníci užívají krátce před nástupem do zápasu. Jsou díky nim agresivnější, zostří se jim smysly a jsou odolnější vůči otřesení z inkasování tvrdých ran.
Rozšířenější formou dopingu jsou ale steroidy. Ty jsou používány často v případě vážnějších zranění, v průběhu přípravy na zvýšení síly či při přestupu do vyšší váhové kategorie.
„Steroidy jsou na české scéně MMA obrovský problém. Jsem si jistý, že drtivá většina bojovníků sype. Objíždím týmy, bavím se tam s lidmi a několikrát se mi stalo, že za mnou bijci i trenéři přišli a řekli: ´Musíš sypat, všichni přeci sypou!´ Pokaždé tak argumentují. V jakém světě to ale žijeme, abychom se odvolávali, že něco špatného budeme dělat jen proto, že to prý dělá každý,“ vypráví David Dvořák, někdejší světová jedenáctka a veterán UFC pro deník Sport a web iSport.
Bojovník s přezdívkou „Hrobník“, který se za pouhé tři týdny utká o titul Oktagonu s Kazachem Žalgasem Žumagulovem, testování sice vítá, s nadšením si však dává na čas.
„Samozřejmě jsem skeptický. Zatím nevím, jakou to bude mít podobu. Bude rozdíl, pokud vezmou všechny bojovníky před zápasem a otestují je na nějaké drogy, efedriny a podobné látky, nebo zda je otestují i na steroidy. To už by byl velký problém,“ myslí si Dvořák a vznáší zásadní otázky: „Co se bude dít, když bude mít někdo pozitivní nález? Zruší mu výhru, vyhodí ho nebo mu dají stopku? A co když během stopky půjde zápasit jinam, třeba ke KSW? Zajímá mě, jak nastaví podmínky.“
Ideální by podle Dvořáka, který byl v testovacím programu agentury USADA v rámci angažmá v UFC celých pět let, byla spolupráce organizací se státní či evropskou komisí. Takovou autoritou by v případě Oktagonu mohla být právě zavedená značka WADA.
Řešení steroidové kalamity?
Vedle nemalé finanční náročnosti evropské organizace se zavedení testovacího programu dlouhodobě bránili také kvůli obavám z přesunu bojovníků do konkurenčních lig, které proti dopingu nijak nezasahují.
Dvořák nabízí řešení. „Myslím, že by to mohlo fungovat v případě, že organizace přidají bojovníkům o dost na penězích. Takhle to pro ně bude dostatečně lákavé. Budou mít vysoké platy, ale za cenu dodržování zákazu dopingu. Když budou chtít dál sypat, ať jdou do nižších lig, kde ale budou zápasit za nižší částky,“ navrhuje třiatřicetiletý bijec.
„Bojovníci musí mít motivaci, aby chtěli být v Oktagonu, nebrat steroidy, nepomáhat si před zápasy nakopávacími drogami a podstupovat testy. Pokud je vedení organizace nezmotivuje penězi, spousta z nich odejde,“ míní „Hrobník“.
Přestože svůj návrh přednesl s nadějí v hlase a širokým úsměvem na tváři, skepse, se kterou hovor začínal, opět převládla. „Myslím, že jestli se nějaké antidopingové testy opravdu zavedou, budou hodně ´přátelské´, aby tím všichni prošli,“ krčí Dvořák rameny.