Experti: Další soupeř Procházky? Velký risk! Nový trenér je ale skvělá volba
Všechny indicie mluví jasně – dalším sokem Jiřího Procházky s největší pravděpodobností bude osmadvacetiletý Novozélanďan Navajo Stirling. Čech původně jednal o duelech s rivaly ze světové top pětky Paulem Costou a Magomedem Ankalajev. Neporažený nováček v elitní desítce drží pozici sedmičky. „Pro Jirku je to fakt velký risk,“ soudí přední český kouč André Reinders.
Naposledy Jiří Procházka podlehl v nešťastném titulovém mači Carlosu Ulbergovi. Teď jej zřejmě čeká reparát proti šampionově tréninkovému parťákovi, Navajo Stirlingovi. Zahraniční zdroje uvádějí, že by se souboj měl odehrát 21. listopadu v Dauhá.
Neporažený bijec z Nového Zélandu přitom vůbec nebyl v původním výběru možných soupeřů pro českého Samuraje.
„Je škoda, že nepodařilo domluvit zápas ani s Magomedem Ankalaevem, ani s Paulem Costou. Stirling? Je to pro Jirku fakt velký risk. Žebříčkově je pod ním a zároveň je hodně nebezpečný. Kvalitní, mladý postojář, který umí zápasy finišovat před limitem,“ hodnotí André Reinders, přední český trenér. „Paradoxně je to stylově těžší soupeř, než by byl Costa nebo Ankalaev,“ dodává.
Procházka přišel po posledním nezdaru s velkou změnou. Rozešel se s brněnským trenérem Jaroslavem Hovězákem a namísto něj do týmu přibral legendárního kickboxerského kouče z Nizozemí Dannyho de Vriese. „Skvělá volba. Na tohoto soupeře dává tato spolupráce úplný smysl. Viděl jsem Jirku na sparingách po nějaké době práce s De Vriesem a přijde mi jeho styl uhlazenější,“ říká Reinders.
Novou akvizici Procházkova týmu chválí i Daniel Škvor, někdejší mistr světa v kickboxu a předpovídá, jak si český borec se Novozélanďanem poradí. „Stirling je oproti Ulbergovi divočejší, víc tlačí a nebojí se přestřelek. Jirkovi takový chaos vyhovuje. Navíc kdysi začínal s thajským boxem a stále tak může těžit z klinčů, kolen a loktů. Jen se nesmí nechat úplně strhnout, aby zas nezanedbal obranu,“ soudí Škvor.