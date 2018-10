Starý známý v novém. Mercedes G 500 vyladil drobné nedostatky předchůdce

Přísně geometrické tvary připomínající krabici na čtyřech kolech zůstaly, stejně jako konstrukce s žebřinovým rámem a nekompromisní terénní charakter, na který většina přímých i nepřímých konkurentů pomalu rezignuje. Novinkou naopak je nezávislé lichoběžníkové zavěšení předních kol, jež zlepšuje jízdní vlastnosti.

Stále se tedy jedná o jedno z nejdrsnějších aut na trhu, nově s prostornější kabinou (do šířky se vůz natáhl o 64 mm), v níž se cítíte skoro v luxusní třídě S. Na dvojice displejů před řidičem si konzervativnější řidiči budou muset zvyknout, naštěstí ještě stále existuje možnost nechat budíky v analogové formě. Kabina celkově vypadá opravdu luxusně a skvěle snoubí moderní technologie s důrazem na fortelnost. Tu podporují také vystupující panty dveří, trochu lacině vypadající plastové kliky (jsou prý z minulé generace) už méně.

Zadní dveře se již tradičně otevírají do strany. Zavazadelník trochu omezují podběhy kol, přesto v základu pojme 454 litrů, po složení sedadel téměř dva kubíky. • Foto Ondřej Lilling (auto.cz)

Dvakrát přeplňovaný osmiválec 4.0 s 310 kW je v kabině příjemně slyšet. Bublání motoru je hned od prvních metrů návykové. Stejně jako mírné pohupování a suverenita, s níž si G 500 poradí s tradičními městskými nástrahami na silnici. Místo tupé rány se ozve jen utlumené bouchnutí a mercedes se pouze mírně zakolébá. „Géčko“ se nenechá rozhodit ani v terénu. Stačí si pohrát s trojicí uzávěrek diferenciálu a nebát se vyrazit tam, kam se dosud nikdo nevydal. Příkrá stoupání, cesty poseté kameny o velikosti malého auta či až 70centimetrové brody nedělají off-roadové legendě větší problémy. Vůz toho zvládne mnohem víc, než si drtivá většina majitelů troufne vyzkoušet.

Na asfaltu musíte počítat s většími náklony karoserie. Do zatáček jsem se proto vrhal s větší opatrností. Přece jen výška posazu za volantem odpovídá spíše větším dodávkám. Přesto mě jistota mercedesu opravdu překvapila. Ani jednou jsem se nedostal do nebezpečné situace, ani po rychlejším průjezdu obloukem, který si dopřeje jen jako zpestření. Osmiválec vás nikdy nenechá ve štychu, jen počítejte zhruba s 15litrovým odběrem, ve městě klidně i o třetinu vyšším. Za kormidlem jednoho z mohykánů vám to ale stejně přestane brzy vadit.