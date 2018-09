Podvozkový mistr. Nová generace Focusu znovu těší jízdními vlastnostmi

Je to už 20 let, co se představila první generace modelu Focus. Jízdními vlastnostmi si vysloužila skvělou pověst, která se ho drží dodnes. Nejnovější čtvrtá generace chce v nastolené linii pokračovat. A připravena je na to více než slušně.

Stojí na nové modulární platformě s označením C2, která se v budoucnu stane základem pro další modely. Mezigeneračně Focus trochu narostl, nejvýrazněji se prodloužil jeho rozvor, a to o víc než pět cm. Délka se ale prodloužila jen o 18 mm, takže došlo k výraznému zkrácení převisů ve prospěch prostornější kabiny. Designem se auto drží spíše při zemi, ale s pěknými koly a zajímavou barvou dovede být líbivý. Interiér se architekturou inspiroval u menší fiesty. Mezigeneračně ubylo tlačítek, palubní deska je mnohem přehlednější, výborná je i pozice za volantem. Focus potěší i prostorným interiérem, kde nebudou díky prodlouženému rozvoru strádat ani pasažéři na zadních sedadlech.

Interiér má tradiční uspořádání a nezklame ani použitými materiály • Foto Ondřej Lilling (auto.cz)

Ze zážehových pohonných jednotek jsou v nabídce výhradně tříválcové motory. Kromě výkonu se liší také objemem, dvě slabší jednotky mají litr, vrcholná verze má motor o objemu jednoho a půl litru. Nám se do testu dostal střed nabídky, tedy litrový motor naladěný na 92 kW spojený se šestistupňovou manuální převodovkou.

Po nastartování motor svým chodem nezapře tři válce, je ale velmi kultivovaný a bez výrazných vibrací. Pro každodenní použití jde o velmi příjemnou kombinaci, motor má dost síly už od nízkých otáček, rád se vytáčí a s autem dokáže slušně zahýbat. Velmi dobře je na tom i z hlediska spotřeby paliva, která se v běžném režimu pohybuje okolo šesti litrů.

Nejsilnější stránkou auta ovšem není motor, ale podvozek. Ideálním naladěním na evropské silnice jsou modely Fordu pověstné a nový Focus na tom není jinak. Sedmnáctipalcové disky jsou ideálním kompromisem z hlediska komfortu i ovladatelnosti. Podvozek je suverénní i na nerovnostech, kde neodskakuje, ani navzdory tomu, že u slabších motorů Ford použil jednodušší řešení zadní nápravy tvořené torzní příčkou. Při průjezdu zatáčkou zůstává auto velmi dlouho neutrální a statečně odolává nedotáčivosti. Na pokyny volantem reaguje hbitě.

Sedmnáctipalcové disky jsou ideálním kompromisem. Dobře vypadají a nabídnou slušný komfort. • Foto Ondřej Lilling (auto.cz)

Nový Ford Focus se opravdu povedl. Nabízí příjemné pohonné jednotky a útulný interiér plný nejmodernějších vychytávek. V tom se od konkurence příliš neliší. Na rozdíl od podvozku, který je výborně naladěný. Základní cena s litrovým motorem startuje na částce 369 990 Kč, kterou se Ford trefil zhruba doprostřed nabídky konkurenčních hatchbacků. Tak dobře ale nejezdí žádný z nich.