Malý velký služebník. BMW Active Tourer plní přání všeho druhu

Není tomu tak dávno, co by něco takového bylo nepředstavitelné. Že by se u BMW měli pustit do MPV? Bláznovství. Jenže současná doba zkrátka je taková. Když může majitel Porsche jezdit terénním Cayennem, milovník Lamborghini vysokým a pětidvéřovým Urusem a Aston Martin vytvořit něco jako prťavý Cygnet, tak v čem je problém?

Všestrannost je teď klíčem ke slávě, těžko se lze na trhu specializovat jen na tradiční modely. Kdo chce být úspěšný, musí umět všechno. A pak už je to jen o tom, jak na vizích značky dokáže zapracovat designer. Active Tourer není tím nejkrásnějším autem, nicméně i na značně velkou vzdálenost jde poznat, že právě přijíždí BMW. Prozradí ho zamračená maska s tradičním chladičem.

Jak už sama zkratka MPV (multi-purpose vehicle) napovídá, vůz by měl plnit svému majiteli přání všeho druhu. Kromě úložného prostoru a jízdních vlastností ale v Německu zapracovali i na vzhledu. Proč k praktičnosti nepřidat i krásu, že? A jde to. Kdo si připlatí za M-paket nebude litovat, protože tradiční bavorácká sada spoilerů a průduchů by udělala atraktivní i hranatou tvárnici.

Hlavně dva zadní výfuky a krásná, osmnáctipalcová kola dodaly nám propůjčenému modelu 220i skutečný šmrnc. I když kdo někam spěchá, a chce se prohnat městem bez větších ohledů na retardéry, musí se připravit. Na těchto pneumatikách je cítit každá nerovnost a tuhý podvozek v ten moment moc nepomáhá.

Co je hlavní výhodou vozu jsou jeho rozměry. Na první pohled vypadá malý a nafouknutý a snadno by ho člověk porovnal například s fabií. Chyba! BMW je totiž o celých třicet centimetrů delší (4342mm) a umí je solidně využít. V autě je totiž překvapivě mnoho místa, což jsme si zjistili například když jsme za řidiče posadili našeho dvoumetrového kolegu. Díky kratší sedačce se vešel a nemusel nutně rozkládat nohy do stran. Plusem je i to, že jsou sedadla posuvná. Na pohodlných a pevných sedačkách vpředu se zase sedí příjemně vysoko a nastupování i vystupování je tak snadné za každé situace. Navíc mají dobré boční vedení. Jen absence elektrického ovládání nás trochu mrzela.

Přístrojová deska je přehledná a malý volant se drží velmi dobře • Foto BMW

Vnitřek vozu je přehledný, dobře řešený a má ten správný nádech "emka". Malý volant dobře padne do ruky a je připravený na divočejší svezení. Rudé prošívání také udělá své a když se nastavení podvozku přepne na režim "sport", řidič snadno propadne pocitu, že v tuhle chvíli není majitelem rodinného vozu, ale spíš vyladěného sporťáku. Auti jakoby zbystří, pedál plynu cítí sebemenší pohyb řidičovy nohy.

A to je to, kam vůz míří. Naprosto přesně se totiž hodí například pro mladou rodinu s malým dítětem a psem. Drahou polovičku dopraví na nákup a není třeba se strachovat o to, jestli se do zavazadlového prostoru vejdou všechny tašky. Muže zase o víkendech pobídne ke svižné jízdě na dálnici, která ukojí stále mladého ducha.

Příjemný pocit z celého vozu pak doladí technické maličkosti. Jemně svítíci diody ve dveřích či na venkovních klikách, nebo tak akorát velká obrazovka infoteinment systému.

No a jak to vypadá s jízdou? Ani tady se BMW nezapře. Dvoulitrové benzínové srdce je svižné a mrštné a klame tělem tak, jako to občas dělá celý vůz. Kdo není věčným pozorovatelem ručičky na tachometru měl by si dát pozor, hlavně na dálnici se díky skvělému odhlučnění a hladkému svezení stane, že si řidič uvědomí, že se pohybuje o slušný kus za povoleným rychlostním limitem.

To ho ale nelimituje během tankování, pokud vozu skutečně nestojíte na krku, nežádá po vás žádnou královskou krmi. S Active Tourerem se mimo město dá jezdit pod sedm litrů a i po městě hladce kolem osmi. To platí i pro nevraživé jedince s nervózní nohou.

Co tedy říci závěrem? Active Tourer není navenek klasickým bavorákem, uvnitř ho ale najdete jak za voalntem, i pod kapotou. Není žádným zklamáním.