Přichází bouře. Mercedes-AMG GLC je nefalšované sportovní auto

Co se stane, když dáte čtyřlitrový osmiválec s výkonem přes pět stovek koní do karoserie kompaktního SUV? Osmiválec v podzemních garážích divoce vyštěkne a ustálí se na zlověstném volnoběhu, který se nese až do dalšího patra. Pak mi to teprve začne všechno docházet. Tohle vážně není SUV pro rozvážení dětiček do školky, ale nefalšované sportovní auto s obřím motorem pod kapotou. Opravdové AMG.