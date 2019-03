Tradice, luxus, hybrid a 400 koní? U Range Roveru Vogue funguje na výbornou | iSport.cz

Vogue je s aktuálním vzezřením na trhu už sedm let, takže začněme tím, co je na autě v tuto chvíli zajímavější. Tedy pohonnou jednotkou. Vogue je v našem případě plug-in-hybridem, tedy vozem, který se dá nabít s obyčejným použitím zásuvky. Jet pak tedy můžete buď na baterii, nebo na klasický zážehový motor. Ideálně pak na kombinaci obojího.

Benzin v Range Roveru nevypadá papírově zrovna jako vysněná strojovna tak velkého auta. Ale zdání klame. Naštěstí. Povedených 221 kW se doplňuje s elektromotorem s výkonem 85 kW a díky tomu se na zádi vozu pak objeví cifra 400. Koňských sil má ještě o trochu víc, a to už je solidní porce, se kterou se i čtyři válce rozjíždí až bleskově. To vše spolupracuje se samočinnou osmistupňovou převodovkou.

Středový panel vypadá díky dvěma obrazovkám stejně jako u Velaru • Foto iSport.cz

A jak vlastně akumulátory s kapacitou 13,1 kWh fungují? Se zážehovým motorem spolupracují pěkně a jejich čistý dojezd by měl být 50 kilometrů. Rozumné je šetřit si elektriku do města, tam dává v současné době smysl. Na dálnice je připraven benzinový pohon, který jede tak hladce, že je příjemnější si elektriku vypnout.

Co se týče nabíjení, tak průmyslová zásuvka poslouží a do tří hodin je hotovo. Doma vám to bude trvat jednou tak dlouho. Během jízdy pak kromě zvukové stopy osazenstvo vozu ani nepozná, že ve voze spolupracují dva motory. Všechno jde hladce, cukání neexistuje.

Co nás nejvíc překvapilo byla mrštnost téměř dva metry vysokého stroje. Když sešlápnete pedál až na dno, nejdříve se na vteřinu zamyslí, jestli to skutečně myslíte vážně, ale pak vystřelí a notně řidiči ztracenou vteřinu vynahradí. Vogue má skutečně sílu.

Nevýhodou může být výška vozu. Pokud narazíte například na silný vítr, počítejte s tím, že bude třeba přizpůsobit rychlost, protože auto se lehce naklání. Ve finále si toho časem ani nevšimnete, a to díky opravdu uklidňujícímu a příjemnému pohodlí, které jízdu doprovází v nízkých i vyšších ryclostech. Co se týká komfortu zaslouží Range Rover jen superlativy. Navíc je z něj skvělý výhled.

Hybrid také neničí schopnosti vozu mimo pevný povrch. I když sjedete ze silnice, auto stále nedokáže popřít, že v terénu se cítí jistě.

Jedenadvacetipalcová kola s černými elektrony dodala vozu šmrnc • Foto iSport.cz

Uvnitř vozu se snad nejde cítit špatně. Vogue sází na osvědčenou kvalitu a luxus, který ale nebije zbytečně do očí. Pět délkových a dva šířkové metry znamenají solidní porci kvality. Nově například dvě desetiapalcové obrazovky, které jsou umístěny pod sebou. Systém Touch Pro Duo se osvědčil už ve Velaru.

Světlé dřevo dodává noblesní pocit, a krásné sedačky si můžete nastavit ve 24 směrech a jsou hodně pohodlné. Chybí jim snad jen silnější boční vedení. O místu nad hlavou (nebo v případě zadních sedaček i před koleny) není třeba diskutovat. Konkurence může závidět.

Co se týče zavazadlového prostoru jeden by čekal trochu větší místo od auta podobných rozměrů. Na vině jsou v tuto chvíli baterie, kvůli kterým přišel vůz také o rezervu. Každopádně nezklame. A když sklopíte sedačky klidně si do Vogue nacpete třeba lyže.

Závěrečný dojem je tedy kladný. Nejsme zrovna největšími přáteli elektrifikace a člověk jako kdyby tak trochu s vnitřní škodolibostí čekal, že netradiční vůz někde zklamal. Ale to se nestalo ani v nejmenším.