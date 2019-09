Američan chce dobýt Evropu. Cadillac XT4 si s ničím nespletete | iSport.cz

Velikostně se s délkou 4,6 metru jedná o konkurenta pro vozy typu Audi Q5, BMW X3 nebo Alfa Romeo Stelvio. Je však o chlup kratší, což je přece jen znát na vnitřním prostoru. Zaujmout bude chtít nepochybně designem. Chlapácká příď s obří maskou chladiče a protaženými světlomety skoro až k čelnímu sklu vzbuzovala pozornost všude, kde jsme se objevili. Jen málokdo ale poznal, o co se jedná, znak výrobce zkrátka tolik v podvědomí Evropanů není. Originální je i záď s vertikálně orientovanými světly. Tohoto cadillaca si zkrátka s ničím nespletete.

Vnitřek sází na luxusní notu a bohatou výbavu. K dispozici jsou barevný head-up displej promítající důležité informace na čelní sklo, adaptivní tempomat s funkcí stop & go, ventilovaná sedadla nebo vyhřívaný volant. Vtipná je i funkce masážních sedaček, které fungují i jako bezpečnostní prvek. Když se parkující vozidlo blíží k překážce, sedadlo řidiče zavibruje jako upozornění na hrozící náraz. Evropská konkurence je možná kvalitou zpracování o kus dál, rozhodně ale nejde o něco, na co bychom si měli stěžovat. Kabina i tak působí velkolepě. Cadillac XT4 jsme testovali ještě před oficiálním zahájením prodeje v Evropě, šlo tedy o kanadskou specifikaci s benzinovým motorem 2.0 Turbo se 177 kW a 350 N.m. Jedná se o nově vyvinutý dvoulitr s proměnným zdvihem ventilů a vypínáním poloviny válců (tzv. ventilový rozvod DOHC TriPower), přeplňovaný turbodmychadlem typu twin-scroll a sběrným výfukovým potrubím integrovaným do hlavy válců.

V interiéru najdeme vybrané ovladače od Opelu. Německá značka bývala členem koncernu GM jako Cadillac. • Foto Ondřej Kroutil

Jednotka to není špatná, snadno se vytáčí a má dost síly. Přece jen by ale evropští zákazníci kvůli nižší spotřebě spíše ocenili turbodiesel. Vždyť si benzin řekne v průměru o nějakých 10 l/100 km. Cadillac ale na evropské preference myslí, a tak vůz na starém kontinentu bude oficiálně prodávat s turbodieselem. Konkrétně půjde o dvoulitr se 125 kW a 380 N.m. K dispozici bude s pohonem předních nebo všech kol. Zkoušená varianta využívá pohon všech kol s dvojicí spojek, umožňující pro snížení spotřeby paliva odpojit pohon zadní nápravy – kardan se odpojí nejen od zadního diferenciálu, ale také od motoru. Cadillac dokonce využívá tři nezvyklé režimy nastavení vozu – výchozí Tour sází výhradně na pohon předních kol, aby šetřil palivo, zbývající módy (AWD a Sport) už využívají pohon obou náprav. Právě sportovní režim naznačuje, že tohle není ta houpavá kocábka, kterou si mnozí spojí s vozem americké produkce.

XT4 naopak umí jezdit vcelku svižně.

Ano, ve výchozím režimu Tour s poháněnou přední nápravou automobil na limitu znejistí a nepůsobí v zatáčce tak odhodlaně jako evropská konkurence, ve čtyřkolkových módech však nabídne až nečekaně agilní chování. A houpání karoserie? Na poměry SUV nijak nevybočuje z průměru.

XT4 se náramně povedlo a je více než zajímavou alternativou k u nás zavedené luxusní konkurenci. Jestli bude atraktivně nastavena česká cena (jejíž přesnou hodnotu zatím neznáme, bude se pohybovat kolem milionu), věříme, že XT4 budeme na českých silnicích potkávat častěji.