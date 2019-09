Třetí do party. Kamiq sice nemá pohon všech kol, ale zvládá i polní cesty | iSport.cz

Vedle čistě elektrického malého modelu Citigoe iV, modernizovaného superbu a zcela nové kompaktní scaly si pro nás letos Škoda připravila i premiéru svého nejmenšího crossoveru s názvem Kamiq. Ten vyjíždí na stejném technickém základu jako zmíněná scala, proti níž je o 121 milimetrů kratší, avšak o šest centimetrů vyšší. Novinka vycházející z konceptu Vision X míří do stále hustěji zastoupeného segmentu malých SUV, jejichž popularita zabíjí podobně velká kombi. Ostatně u české automobilky tomu velmi pravděpodobně nebude jinak, kamiq má totiž částečně nahradit příští generaci Fabie Combi.

Nejmenší sourozenec modelů Karoq a Kodiaq nenabídne pohon všech kol, který není v tomto segmentu tak žádaný jako u dražších vozů. Na druhou stranu se Škoda Kamiq pyšní světlostí 182 milimetrů, díky níž zvládne polní cestu i nástrahy měst, v nichž oceníte vyšší pozici za volantem a lepší výhled z vozu.

Palubní deska je shodná s tou ve Škodě Scala. Plusem jsou materiály kvalitnější než ve většině ostatních škodovek. • Foto Archiv

Ačkoliv můžete mít pod kapotou kamiqu i čtyřválce 1.6 TDI/85 kW a 1.5 TSI dokonce se 110 kilowatty, silnější z dvojice litrových tříválců bohatě stačí. Má totiž 85 kW a 200 N.m. Takovými parametry se přitom ještě před deseti lety pyšnily minimálně o šedesát procent objemnější agregáty bez turbodmychadla. O dynamiku se proto bát nemusíte. Ve spojení s příplatkovým sedmistupňovým automatem s dvojicí spojek za 40 tisíc se malý motor skvěle hodí do města a okolí.

V běžném režimu převodovka řadí co nejefektivněji a bez cukání. Pokud mu budete chtít mluvit do práce, třeba před předjížděním, můžete jej pádly pod volantem pobídnout k změně stupňů. Jednou z hlavních zbraní škodovky je skvěle nastavený podvozek. Ten parádně krotí vyšší karoserii a dodává řidiči jistotu, přitom není nepříjemně prkenný, jak bývá obvyklé. Naopak, i na nepříliš hladkých cestách nenadskakuje ani nemlátí, ale žehlí naprostou většinu nerovností. To se opravdu povedlo!