Polo GTI - je těžké se ho nabažit. S manuálem a 200 koňmi pěkně řádí | iSport.cz

Asi první, co mě při pohledu na GTI trklo, byla osmnáctipalcová kola, zamračený výraz i sympatický rudý pruh, který se na přední části vozu táhl přes chladič i světlomety. Na druhý pohled ale hned zaujala velikost. Je to trošku jiné Polo než to, se kterým jsem se jako chlapec vozíval v roce 1997.

Protože Volkswagen už jako nejmenší vozítko pár let prezentuje model Up!, nemusí být nutně Polo malým špuntem, který uzavírá nabídku. A podle toho se také chová. Délka současného typu je 4067 milimetrů. Například Golf čtvrté generace měří 4149 milimetrů, a to už skutečně není velký rozdíl. Ale zpět ke třem písmenům, které činí testované auto tak výjimečným.

GTI k Volkswagenu patří už dlouhá léta. Původní Golf I. byl vozem, který proslavil termín "hot-hatch". Tam už pár let patří i Polo, a co je sympatické je to, že si na závoďák jen nehraje. Každého milovníka motorů potěší, že pod kapotou nečíhá žádný předimenzovaný motor s obsahem 1,2 litru, ale poctivý dvoulitr.

Díky všem těmto získaným vědomostem pak sedáte do vozu s určitým očekáváním. To není pro žádné auto nic snadného. Musím se přiznat, že u každého testu se těším na první nastartování. Jako kdyby něco znamenalo. Jak kdyby mělo určit, jak mě nakonec auto bude bavit. Samozřejmě to není vůbec pravda.

Červený proužek kromě masky prochází i čelními světly • Foto Martin Tomaides (Sport)

U Pola jsem možná na začátek čekal větší hukot, něco jako když se rozběhne strojovna u Yarisu GRMN. Jenže Němec byl klidnější. Do díla se pustil až později. Zatímco černo-bílo-červená Toyota byla uřvaná a divočejší (a podstatně dražší), VW umí být i kultivovaným autem na denní použití. Držte ho pod tři tisíce otáček, a téměř si nevšimnete rozdílu mezi normálním vozem. Přeskočte je a Polo začne dovádět.

Žádný soupeř najednou není s přišlápnutím plynu daleko. Žádná zatáčka není dostatečně ostrá. Ovladatelnost je výtečná a řízení přesné, čemuž pomáhá elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, která je součástí sériové výbavy. Malý drak rázem na zemi drží jako přibitý a rozezní se také výfuk, který všem okolo připomene, že vás je třeba respektovat. Stovka? Za 6,7 vteřiny.

Na okreskách je rychlíkem a potěší hned v několika bodech. V otravném pražském přejíždění z pruhu do pruhu je přeborníkem, a když zařadíte čtyřku, rázem je Polo na dietě a dokážete s ním jet i za pět litrů. Sportovní podvozek navíc není nesmyslně tuhý.

Úsměv na tvář každému milovníkovi otáček vnese manuální šestistupňová převodovka, která vás nechává zvolit intenzitu jízdního zážitku a pomáhá i klasická ruční brzda (žádná zbytečná elektronika, super!), a také tlačítko pro vypínání stabilizace. Jediná slabina? GTI už teď můžete koupit jen s automatem...

Dění pod kapotou je shrnuto, teď se podívejme, jak je to s Polem a jeho outfitem. První vás do očí praští příplatková osmnáctipalcová kola, následuje rošťácký červený proužek, který kromě masky prochází i předními světly, červené třmeny brzd, malé zadní křídlo a nápisy GTI na všech stranách.

To všechno je vlastně celkem decentní, tohle Polo nekřičí do světa, že právě ono je alfasamcem svého rodu. Nikde žádné bílé pruhy přes střechu a kapotu ve stylu amerických muscle cars. Prezentuje se prostě až v asfaltových soubojích.

Uvnitř mě zprvu celkem zarazil kostkovaný potah, asi jediná má výtka k interiéru. Na mě působil lacině a nedynamicky, názor si ale každý musí udělat sám. Jinak je Polo příjemně svěží. Červená výplň palubní desky znamenala, že se člověk nemusí dívat na tuctový plast a byla sympatická a originální. Za tohle palec nahoru. Do ruky dobře sedl oříznutý sportovní volant, na něm (a na řadící páce) se objevil další malý fragment GTI.

Zkusit si GTI s manuálem byla opravdu radost • Foto Martin Tomaides (Sport)

Zpracování vozu se dá označit jedním slovem. Je prostě německé, čemuž se dá rozumět jako kvalitní. Infotainment pracuje snadno a je přehledný, středový panel se mixuje s tlačítky a neurazí tak zastánce staré ani nové školy. O zvuk se postarala firma Beats Electronics a nezklamal od metalu až po disko.

A jak už jsem se zmínil, Polo roste, a s ním i prostor. Ve čtyřech se v klidu svezete, i když vzadu nepůjde o kdovíjaké pohodlí. A vlastně ani vy to tak nechcete. Proč si do vozu dobrovolně přidávat dalších 150 kilogramů, vy chcete přece závodit! Není si třeba nic namlouvat, tak to prostě je.

Je dobré ale vědět, že když bude potřeba, prostor navíc bude k dispozici. Polo už totiž není jen nákupním vozíkem. Tohle je navíc opravdu hodně zábavné.