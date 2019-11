Modrá střela. Jaguar XE P300 AWD vypadá po omlazení ještě lépe | iSport.cz

Úzký sportovní volant dobře padne do ruky • iSport.cz

Klasický sedan Jaguar XE se v roce 2019 dočkal modernizace. Co není vidět zůstalo takřka stejné, šlo spíš o to, potěšit oči. Po karosářském omlazení vypadá auto ještě lépe, než dřív, a co teprve když ho řádně vyšperkujete. Typ XE P300 AWD je vlastně tím nejlepším, co můžete dostat. Tmavě modrá metalíza, dva výfuky, dvacetipalcová kola a stovka pod 6 vteřin to je prostě radost.

Model XE to nikdy na trhu neměl úplně snadné. Jak by mohl, soupeřit musí s BMW řady 3, s Mercedesem třídy S či s Audi A4. To jsou stálice s prověřeným jménem, kvalitním zpracováním a letitou tradicí. Bojovat v tomto segmentu proti Němcům není pro tohoto Brita žádná legrace.

Před našima očima navíc dochází v posledních letech na silnicích téměř k revoluci. A to nechci zabrušovat do elektromobility či alternativních pohonů. Řeč je pouze o karoserii. Z výroben mizí malá auta či kombíky, ústup ze slávy zažívá i nižší střední třída.

Naštěstí si i tak stále nachází plno příznivců, kteří ji dávají přednost před crossovery či modely SUV. Byla by totiž škoda, přijít o takové chuťovky, jakou například XE P300 AWD rozhodně je.

S paketem R-Dynamic se auto nedá přehlédnout • Foto iSport.cz

Jaguar za poslední roky ušel celkem dlouhou cestu a musím říct, že ne všechny jeho modely mě oslovily. Často se mi nepozdávalo, že některé z nich vyloženě ztrácí svou tvář a dají se zaměnit s běžnými vozy. Přitom o tom Jaguar přece nikdy nebyl, Jaguar se dal rozlišit.

XE takový naštěstí zůstal a lehké upravy mu pomohly. Zúžila se přední i zadní světla (jsou mimo jiné diodová a adaptivní - příplatek 20 057 Kč), maska chladiče je trochu níž a mírně se rozšířila a malé změny se dotkly také nárazníků. Obecně se vůz tváří agresivněji a vypadá opticky větší. To byl také cíl.

Protože XE není žádným obrem, ale hlavně kompaktním vozem, nepřekvapí malé zadní okno. S couváním tedy pomáhá kamera umístěná ve střešní ploutvi. Ta přenáší obraz do vnitřního zpětného zrcátka. Není to sice prvek, který by řidič využíval každý den, každopádně jsou situace, kdy se vážně hodí.

Co se týče řidičských prostor tam jsou změny opravdu razantní. A do plusu. Palubní deska je ladná uhlazená a moderní. Nic přeplácaného, nic zbytečně technicky předimenzovaného. Naopak vše působí učesaně a dynamicky. Zmizela zastaralá tlačítka a nahrazují je dvě obrazovky. Jedna se stará o infotainment, druhá o sedačky či klimatizaci. Jaguar odvedl skvělou práci v tom, že dokázal do tak malého auta zasadit dvě obrazovky a přitom z něj neudělat pojízdný tablet.

K dispozici je mimochodem také bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. Sympatická moderna v praxi.

Zevnitř zmizelo i větší množství lacině vypadajících plastů, a ty byly nahrazeny kůží. Rázem auto vypadá vznešeněji a oproti předchozí generaci se posouvá o stupínek výše. Efektní je také řadící páka ve tvaru joysticku, která spolupracuje s pádly. Ty si hlavně v tomto výkonném modelu celkem užijete.

A teď tedy k motoru, startujeme řečí čísel. Na šestiválec zapomeňte, ten už v současnosti pod kapotu nepatří. Škoda? Asi ano. Ale během svižné jízdy na to zapomenete.

XE P300 AWD totiž svému majiteli nabízí rovných 300 koňských sil, zrychlení z 0-100 km/h za 5,7 vteřiny a maximální rychlost 250 km/h. To vše i díky osmistupňové automatické převodovce a pohonu všech čtyř kol. Co se silniční brutality týče, je to tedy nejvíc, co od tohoto typu v současnosti můžete čekat.

Díky dvěma obrazovkám působí XE moderněji • Foto iSport.cz

Celková hmotnost 1690 kg sice není nejnižší, ale vůz s ní umí dobře pracovat. Občas si budete muset zvyknout na to, že po sešlápnutí plynu přijde malá prodleva, ale auto pak tuhle drobnost vynahradí solidním vystřelením vpřed. Přeplňovaný čtyřválec je dynamický, lahodně hlučný a zabírá i ve vyšších rychlostech.

Závodníci za volantem by si u tak sportovně laděného vozu určitě představili dunivější stopu, minimálně po přepnutí do sportovního režimu, ale i s tímto se dá slušně pracovat. Jízdní vlastnosti jsou navíc velmi dobré. Na sportovně střižený volant si rychle zvyknete, vlastně stejně, jako na celé auto. Už díky těm nádherným dvacetipalcovým kolům a rudým brzdovým třmenům. Jaguar díky tomu svého uživatele okamžitě pohltí a ještě než vůbec nastartuje, ho připraví na pořádné svezení.

Radost ze závodění vás rychle zabaví, ale zároveň nemusíte mít pocit, že při průjezdu nerovnostmi si poškodíte některý z vnitřních orgánů. XE i na velkých kolech umí jet skutečně hladce a pohodlně, i to jako řidič musíte zkusit. Protože když budete chtít neustále využívat jeho maximální potenciál, spotřeba bude narůstat. Stejně jako při jízdě městem.

Základní cena modelu je 1 153 536 Kč, i s příplatkovou výbavou je to pak 1 851 427 Kč. A kdo po něm sáhne? Především silniční klasik, který se bude chtít lišit a nezapadnout v záplavě podobných aut. Vidět určitě bude.