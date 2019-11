Japonec s německým DNA. Toyota Supra je po sedmnácti letech zpátky! | iSport.cz

Na novou generaci supry jsme čekali dlouhých sedmnáct let. Co na tom, že pod velmi zajímavě tvarovanou karoserií se skrývá BMW Z4?

Minulou Toyotu Supru se zakulaceným designem si všichni pamatujeme ze série Rychle a zběsile. Tato populární generace ovšem skončila už v roce 2002, od té doby jedna z největších automobilek světa na sportovní ikonu nenavázala. Jasnější kontury nástupce se začaly rýsovat až před sedmi lety, kdy Toyota uzavřela partnerství s BMW, zahrnující společný vývoj elektrifikovaných aut a sporťáku, o jehož existenci se měli postarat právě Němci. A ti se činili. Techniku roadsteru BMW Z4 totiž vyladili tak, aby na něm Japonci mohli postavit novou supru.

Design vychází z agresivního í i íh konceptu FT-1, z kterého si „sériovka“ zachovala dost inspirace • Foto Ondřej Kroutil

Ta na první pohled nemá s mnichovským sourozencem nic společného, pohled do interiéru už příbuznost prozradí. Kdybyste však dvoudveřové kupé svlékli donaha, odhalíte jak krátkou platformu s pohonem zadních kol, tak i řadový šestiválec se štítkem Made in Germany. Tvrdé jádro fanoušků japonských aut možná brblá pod vousy něco o technologické „čistotě“, vnitřnosti od BMW ovšem patří mezi to nejlepší na trhu.

Už jen samotný třílitrový agregát s 250 kilowatty dokáže svým sametově laděným hlasem navodit příjemnou atmosféru. A co teprve, když mu ve sportovním režimu dáte pořádně napít. To už se za jeho zvukovým doprovodem otáčejí hlavy zbytku kolemjdoucích, které předtím nezaujal agresivně tvarovaný exteriér. Díky 275 mm širokým zadním pneumatikám se kola na asfalt lepí jako ocucaný bonbon, takže se nemusíte bát ztráty trakce. Do smyku se dostanete vyloženě agresivní jízdou, případně dobrovolně. Stačí totiž i v nízké rychlosti pořádně zadupnout plynový pedál do podlahy a záď supry se kvapem snaží předhonit předek.

Palubní deska se od té v Z4 liší. Zajímavostí je panel klimatizace a ovládání audia ze starších BMW. • Foto Ondřej Kroutil

Řízení je subjektivně o něco přesnější než v dárcovském BMW Z4 M40i, exaktní verdikt ovšem vyžaduje přímé srovnání. Oba vozy na stejném základu překvapí velmi slušným cestovním komfortem, který se může opřít o tuhou karoserii. Příjemným překvapením je dynamika. Akcelerace je totiž pocitově silnější, než by odpovídalo 340 koním pod kapotou, na které dnes skoro dosáhnou i rychlé hatchbacky. Ty jsou sice levnější, ale neumějí být tak zábavné.