Nejtěžší Dakar! Byl to návrat k dřívějšímu závodění, chválí Loprais | iSport.cz

Letošní Dakar byl poprvé v historii přesunut do jediné země, a to do Peru. Rally byla proto ve srovnání s předchozími lety zkrácena co do počtu ujetých kilometrů i závodních dnů, přesto většina účastníků mluví po jejím skončení o dlouhém Dakaru.

Pořadatelům se totiž povedlo postavit trať, která až na dřeň prověřila fyzickou i psychickou kondici lidí a také techniku. V průběhu deseti etap řešili nějaké problémy úplně všichni. Z 41 kamionů, které do soutěže 6. ledna v Limě odstartovaly, se jich o jedenáct dní později do peruánské metropole vrátila pouze třetina.

„Pro mě to byl asi nejtěžší Dakar, když nepočítám ty, na nichž jsme havarovali. Co do náročnosti a výkonu byl tohle jeden z nejtěžších ročníků. Je to takový návrat k dřívějšímu charakteru maratonského závodění. Myslím si, že právě toto by nám do budoucna mohlo svědčit,“ zaznělo v tiskové zprávě z úst Lopraise.

Před závěrečnou etapou Loprais slíbil, že se ještě pokusí atakovat průběžně čtvrtého Federica Villagru. Na relativně krátké rychlostní zkoušce, která měřila 112 kilometrů, byl druhý nejrychlejší, ale na úplné smazání deficitu to už nestačilo. Rozdíl v cíli byl 11 minut.

„Moc jsme chtěli, ale potřebovali bychom, aby byl tento Dakar ještě trošičku delší. Osud tomu tak chtěl a my musíme být rádi za to, kde jsme. Jsme malý soukromý rodinný tým bez tovární podpory a uspěli jsme mezi těmi továrními,“ připomíná frenštátský závodník fakt, že zbylých devět míst v první desítce konečné klasifikace patřilo právě fabrickým posádkám.

„I když jsme prožili jen dvě úplně bezproblémové etapy, tak právě ony stály za to a naplnily nás do budoucna nadějí. Pokoušet se porážet tovární týmy je veliká výzva a já věřím, že v tom budeme pokračovat,“ uzavírá Loprais.