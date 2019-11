Vaculík se po roce opět postaví na start Dakaru, chce do cíle | iSport.cz

„První start v roce 2018 pro nás skončil nehodou, která mě ještě dlouho budila,“ řekl Vaculík na dnešní tiskové konferenci v Praze. „Teď trochu nevíme, do čeho jdeme. Saúdská Arábie je pro nás nová. Chceme dojet do cíle a věříme, že když se nám to povede, špatné do nebude,“ uvedl bývalý autokrosový jezdec.

Vaculík se na start postaví s vozem Ford F150 a navigátorem Martinem Plechatým. „Na voze jsme intenzivně pracovali a pracujeme i nadále. Oproti loňsku jsme udělali určité změny, pokoušeli jsme se dostat blíže k limitu,“ řekl Vaculík, jehož speciál má například nový motor, pérování a je lehčí.

Boris Vaculík a Martin Plechatý se chystají na svůj druhý Dakar • Foto ČTK

Dakarská rallye se pojede poprvé v Saúdské Arábii, takže účastníky čeká nová trať. „Doufám, že nám to bude vyhovovat. Očekáváme, že pořadatel se bude snažit udělat nám to co nejtěžší,“ řekl Vaculík.