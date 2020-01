Zelenáč Michek na Dakaru dál válí, už je šestnáctý. Prokop se drží, Macík šestý | iSport.cz

Průběžné vedení umocnil druhým etapovým prvenstvím Američan Ricky Brabec. Mezi kamiony Martin Macík dojel šestý těsně před Alešem Lopraisem, celkově je pořadí českých pilotů na čtvrtém a pátém místě opačné. Etapu vyhrál průběžný lídr Andrej Karginov z Ruska.

Peterhansel v Saúdské Arábii triumfoval podruhé a podobně jako ve středu mu opět sedl více než čtyřsetkilometrový test. Tentokrát posádky absolvovaly 478 měřených kilometrů, celkem jich musely na trase z Háilu do Rijádu ujet 830 km.

Třináctinásobný vítěz Rallye Dakar Peterhansel porazil týmového kolegu Sainze o půldruhé minuty a snížil celkové manko na zhruba 16 minut. Prokop nabral další půlhodinu a byl nespokojený.

„Jeli jsme bez chyby, hrozně jsme se snažili a měli jsme radost, jak jsme to zvládli, a ten čas je prostě hrozný. Propadám skepsi, protože jsme valili, co jsme mohli. Nevíme, co s tím, a s tou rychlostí už toho během tohohle Dakaru asi nic neuděláme. Rychlost se vypařila a je to demotivující,“ litoval Prokop na facebooku. Od návratu do první desítky pořadí jej dělí v polovině soutěže necelých 12 minut.

Adrien Metge se nese vzduchem • Foto

Ricky Brabec už vede s jednadvacetiminutovým náskokem před Pablem Quintanillou z Chile. Z třetí příčky se poroučel Argentinec Kevin Benavides, který v boji o etapové prvenství zůstal stát 44 km před cílem.

Michek ztratil na vítěze přes 24 minut a jen těsně prohrál se Španělem Jaumem Betrieuem, s nímž bojuje o pozici nejlepšího nováčka. Nyní za ním zaostává o dvě minuty a 20 sekund.

Závod podle všeho skončil pro Romana Krejčího, který měl pád zhruba na 350. kilometru a poranil si rameno. Krejčí se po pěti etapách držel na 43. místě a bojoval o medailové umístění v dílčí kategorii jezdců soutěžících bez asistence.

Rallye Dakar - 6. etapa Háil - Rijád (830 km celkově/478 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) 4:27:17, 2. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -1:35, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:22, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -30:23, 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -48:13, 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -1:03:38.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 23:33:05, 2. Attíja -7:46, 3. Peterhansel -16:18, ...14. Prokop -2:49:59, 20. Zapletal -4:21:09, 29. Vaculík -6:39:07.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 4:36:28, 2. Barreda (Šp./Honda) -1:34, 3. Walkner (Rak./KTM) -2:45, ...18. Michek -24:07, 30. Engel -47:35, 42. J. Brabec -1:08:38, 46. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:17:43, 90. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:36:11.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 23:43:47, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -20:56, 3. Price (Austr./KTM) -25:39, ...16. Michek -2:26:28, 28. Engel -3:58:47, 37. J. Brabec -5:51:31, 44. Vlček -7:44:22, 90. Veselý -15:09:03.

Čtyřkolky: 1. Vitse (Fr./Yamaha) 5:54:23.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile) 30:11:37.

Kamiony: 1. Karginov 4:56:18, 2. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -4:21, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -12:32, ...6. Macík (ČR/Iveco) -20:57, 7. Loprais (ČR/Praga) -21:5, 14. Šoltys (ČR/Tatra) -55:18.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 25:06:20, 2. Šibalov -19:14, 3. Vjazovič -36:30, 4. Loprais -1:51:13, 5. Macík -1:59:27, ...10. Šoltys -3:50:02.

SSV (buggy): 1. Farres, Monleon (Šp./Can-Am.) 5:28:47.

Průběžné pořadí: 1. López, Latrach (Chile/Can-Am.) 28:52:26.