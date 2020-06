Za tátu, hlásí motokrosař Podmol a vyráží na Dakar. Zkusí i freestyle trik? | iSport.cz

Když se jeho otec účastnil v roce 1994 Rallye Dakar na africké půdě, jemu bylo necelých deset let. Libor Podmol starší ji tehdy nedokončil. Měl technické potíže a kvůli tragické nehodě, při níž přišel o pět let později o život, už ani nedostal novou příležitost.

Teď však Libor Podmol mladší vyrazí dokonat to, co jeho taťka nezvládl. Dovést rodinné jméno do finiše nejtěžšího závodu světa. „Je možné, že tohle byl hlavní důvod, proč do toho jdu. Tátovi se to nepodařilo, a proto bych chtěl jméno Podmol dovést na Dakaru až do cíle,“ uvedl ve čtvrtek úspěšný freestyle motokrosař na tiskové konferenci.

Plánoval to už vloni. Vyhrál MS, X-Games, přeskočil i rodinný dům… jenže pár dní před tím, než chtěl svůj start v minulém ročníku oznámit, si v Německu zlomil při pádu obě nohy. Zdálo se, že je jeho snu konec a spíš se řešilo, jestli bude vůbec někdy chodit. Jenže on ukázal silnou vůli. Absolvoval řadu operací, při nichž mu vpravili do končetin 43 šroubů, léčil se houbami čaga, aplikoval východní medicínu či Wim Hofovo dýchací cvičení a nyní, 14 měsíců po nehodě, ohlásil, že je připraven startovat v ročníku 2021. „Jsem jediný freestyle motokrosový závodník, který se do toho pouští. Takže se budu snažit být zajímavý a rád bych byl vidět ať už nějakým saltem nebo i jiným tríčkem,“ smál se.

Jakmile to zaslechl Ervín Krajčovič, manažer týmu Orion – Moto Racing Group, pod jehož barvami bude Podmol startovat, zhrozil se. Ano, jak nápadité. Ale jak nebezpečné. „Meditace mu povolím, ale tohle ne. Určitě jsem ten, který mu to bude, ať už na Dakaru nebo jiných přípravných závodech, zakazovat. Jde mi o jeho zdraví, takže mu to povolím snad až na cílové rampě na Dakaru,“ uvedl.

A jedna technická na doplnění: Je to vlastně vůbec reálně možné?

Speciální dakarská motorka, jež přijde zhruba na milion korun je totiž větší a těžší než freestylová, do toho má jinde těžiště a i terén na Rallye Dakar není to samé, co pevná rampa u akrobatického skákání. Tohle však chápe i Podmol, který zatím se svým novým strojem najel jen 150 kilometrů a to hlavní učení ho ještě čeká. „Udělat s tím salto určitě nebude pohodička, ale pořád je to motorka a věřím, že mám zkušenosti. Nejdřív bych si to samozřejmě zkusil do molitanu. Ne, že bych zvládl salto v písečné duně, ale uvidíme, co bude třeba za skočky vedle,“ culil se.

Už takhle ale bude mít na čem dřít. Do nejdrsnějšího závodu světa musí vylepšit vytrvalost, získat na nové motorce praxi tisíce odjetých kilometrů, naučit se do detailu, jak si ji případně sám spravit během rychlostní zkoušky a také proniknout do záludné navigace. Při zrušení Rallye Aragón (kvůli koronaviru) ho pak čeká v září Baja Polsko a následně klíčový říjnový test v Rallye du Maroc, který je i vstupenkou na Dakar. Pokud by naopak Podmol v Maroku nedokončil, organizátoři by ho do Saudské Arábie nepustili. Troufne si proto český dravec riskovat?

„Primární pro mě je, abych odjel rallye, a pak teprve mohu přemýšlet nad různými skoky a dalšími mediálními projekty,“ ujistil samotný závodník. „Navigaci se budu muset učit, ale věřím, že nejsem blbec a pochopím to. V prvním roce bych se na Dakaru hlavně učil, ve druhém už bych chtěl více závodit a v tom třetím se pak pohybovat mezi nejlepšími. Když se tomu budu intenzivně věnovat tak dlouho, věřím, že zde mohu časem uspět,“ dodal Podmol.