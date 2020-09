Nová posila Orion MRG: endurový jezdec Hroneš bude cílit na příští Dakar

Talentovaný jezdec Jakub Hroneš se domluvil s Orion – Moto Racing Group. Endurový specialista by měl v barvách českého týmu absolvovat Dakarskou rallye v roce 2022. Hroneš na sebe upozornil výkonem na letošním Baja Poland, kde vybojoval druhé místo. „Je to hotový závodník. Věřím, že s jeho profesionálním přístupem by mohl na poli rallye navázat na své úspěchy z endura,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf českého motocyklového týmu Orion MRG.