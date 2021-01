Skvělý Macík vyhrál na Dakaru etapu. Celkově dotírá na Lopraise

Mezi automobily si vedení upevnil Francouz Stéphane Peterhansel, motocyklistům nadále kraluje José Ignacio Cornejo z Chile a v čele hodnocení kamionů je stále Dmitrij Sotnikov.

Macík startuje na devátém Dakaru a stal se prvním českým jezdcem, jenž dokázal letos na slavné soutěži vyhrát etapu. Pilot týmu Big Shock! Racing k tomu měl nakročeno již v pátém dějství, kdy byl na několika kontrolních bodech nejrychlejší, ale po technických problémech v závěru skončil devátý. Z Čechů slavil etapové prvenství naposledy na úvod Rallye Dakar 2018 Aleš Loprais.

„Devět let to trvalo a konečně to vypadá na první etapové vítězství,“ radoval se Macík. „Zatím ale není z čeho se radovat. Částečné vítězství v etapě ano, ale to pro nás není nic důležitého. Pro nás jsou teď důležité časy. Musíme bojovat, máme ještě tři etapy před sebou,“ podotkl Macík, který dokázal stáhnout odstup od Lopraise jen o čtyři minuty a v průběžném pořadí na něj ztrácí ještě téměř 19 minut.

Pořadatelé dnes pro závodníky připravili zřejmě nejnáročnější etapu dosavadního průběhu. Start i cíl měla v Naúmu a její součástí byla 465 km dlouhá rychlostní zkouška.

„Odstartovali jsme z osmého fleku a pořád jsme jeli v prachu. Na prvních jedenácti kilometrech, které se jely po nádherné pláži, jsme docvakli Mardějeva i Lopíka (Lopraise). Pak jsme jeli sto kilometrů v prachu, protože jsme nebyli schopní se přes ně dostat. Pak se nám to podařilo a všichni nám uhli, klobouk dolů a díky za to,“ řekl Macík.

Prokop odvedl svůj standardní výkon a za nejrychlejším Peterhanselem zaostal o 16:37 minuty. V průběžném pořadí se přiblížil sedmému Vladimiru Vasiljevovi z Ruska, zároveň se ale také snížil jeho náskok na Jihoafričana Giniela de Villierse, který dnes zajel třetí čas.

Michek havaroval a poškodil stroj, měl potíže s navigací a na nejrychlejšího Argentince Kevina Benavidese ztratil 43 minut a 34 sekund. I s ohledem na potíže soupeřů si ale v celkovém hodnocení o dvě pozice polepšil.

„Mám z toho dneska smíšené pocity. Pochopitelně jsem rád, že jsem živý a zdravý. To, co se dneska dělo na trati, bylo drsné. U všech pádů jsem projížděl, u Poláka Giemzy jsem se zastavoval a ptal se, jestli je v pořádku. Já si bohužel vybral svůj den a dělal chyby. Od dvacátého kilometru jsem bloudil, což mi stálo 25 minut,“ uvedl Michek. Pád měl na konci etapy v řečišti. „Vjel jsem do pole kamenů, jeden z nich mi nakopl zadní kolo, přetočil jsem se a mě to katapultovalo do vzduchu,“ popsal pilot týmu Orion Moto Racing Group.

Nejlepší dílčí výsledek v ročníku si připsal Engel, jenž byl o sedm minut rychlejší než Michek a posunul se na průběžné 21. místo. „Jsem rád za dnešní výsledek. Určitě se mi zítra pojede lépe z předních pozic. Uvidím, jestli budu stíhat továrním jezdcům, těším se na to,“ řekl spokojený Engel.

Klíčem k úspěchu byla podle něj pozornost. „Protože na trase byly skryté waypointy a musel si člověk pro ně zajet. Kdo jel hlavou, tak měl navrch. Duny nebyly žádné, byl tam hlavně písek a v něm vylezlé šutry. Bylo to strašně ubíjející a velmi dlouhé na psychiku,“ dodal Michkův týmový kolega, jenž měl ale opět problémy s elektronikou.

Závod skončil pro několik elitních jezdců a adeptů na přední umístění. Nehoda na 155. kilometru ukončila rallye pro dvojnásobného dakarského vítěze a druhého muže průběžného pořadí Tobyho Price z Austrálie. Tovární jezdec KTM si poranil levou ruku a rameno a musel být letecky převezen do nemocnice v Tabuku na vyšetření.

Porucha motoru znamenala konec pro Rosse Branche z Botswany, který byl po osmi etapách třináctý. Na 239. kilometru rychlostní zkoušky upadl i Argentinec Luciano Benavides a putoval s poraněným ramenem do nemocnice stejně jako Price. Mladší bratr etapového vítěze Kevina se před odstoupením držel na 10. místě.

„Dakar se chýlí ke konci a špička tlačí na pilu, proto se dělají chyby. Celkové třinácté místo mě těší, je krásné. Ale určitě by mě těšilo víc, kdyby závodníci byli v pohodě, závodili se mnou a já je překonal svojí rychlostí,“ řekl Michek.