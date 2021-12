Reakce na úmrtí Karla Lopraise (†72): navigátor plakal, smutní Tatra i politici

Patřil mezi legendy Rallye Dakar, ale věhlas Karla Lopraise, který dnes zemřel ve věku 72 let, přesáhl hranice motoristického sportu. Na smutnou zprávu reagovali jeho nejbližší, následovníci na slavném závodu i politici.

Josef Kalina, navigátor

„Umřel mi můj nevlastní bratr, to je samo o sobě tragédie..., a teď jsme ještě tady, daleko,“ řekl České televizi dojatý Josef Kalina, který byl dlouholetým Lopraisovým navigátorem a nyní se v Džiddě chystá na sobotní start Rallye Dakar v kategorii Klasik. „Faktem je, že on nás vidí a my pojedeme za něj,“ dodal se slzami v očích.