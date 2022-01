Prokop na Dakaru klesl na 7. místo: Hrozné fofry. Loprais drží pátou pozici

Prokop stejně jako v pondělí v rychlé etapě za nejlepšími zaostal, od vítězného Carlose Sainze ze Španělska jej dělilo 15:03 minuty. V průběžném pořadí přišel o jednu pozici.

„Zase to byly hrozné fofry. Snad 45 kilometrů jsme jeli na plný plyn,“ řekl Prokop, který má proti špičce handicap v nižším výkonu vozu. „Kdyby tam nebyly úseky s rozmoklými dunami, tak bychom neměli šanci zpomalit. Rychlý a málo zaživný den bez navigace. Jeli jsme jen ve stopách,“ zhodnotil etapu pilot týmu Benzina Orlen.

S výkonem byl ale spokojený. „Myslím, že jsme se zlepšili. Měli jsme mnohem lepší rytmus a v dunách jsme byli rozhodně plynulejší,“ řekl Prokop. Zpomalil jej také nižší tlak v jedné z pneumatik. „Viděl jsem to na displeji, ale nechtěl jsem zastavovat a měnit kolo. Musel jsem si dávat bacha a v dlouhých rychlých zatáčkách trochu zvolnit. Ale frčíme dál, zatím to jde dobře,“ dodal Prokop na sociálních sítích.

Trojnásobný dakarský vítěz Attíja byl dnes osmý, upevnil si ale vedení. Druhého Francouze Sébastiana Loeba totiž zbrzdily defekty a devítinásobný mistr světa v rallye ztratil více než půl hodiny. Za Attíjou už zaostává o 37:40 minuty. Sainz si připsal jubilejní 40. výhru na Dakaru a zároveň historicky první pro vůz kategorie T1-Ultimate, která je vypsaná pro auta s alternativním pohonem. Španělská rallyeová legenda jede s hybridem Audi.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší Portugalec Joaquim Rodrigues, který si připsal první etapové vítězství v kariéře. Příliš se nedařilo Sunderlandovi, který za ním zaostal o 7:30 minuty. Byl pomalejší i než Michek, jehož od prvního místa dělilo 5:27 minuty. Brit má teď v čele náskok jen čtyři sekundy na Adriena van Beverena z Francie. Brabec ztratil na Rodriguese přes patnáct minut, v cíli navíc dostal pětiminutovou penalizaci a klesl až za Michka.

„Jakékoliv umístění mezi nejlepší patnáctkou je skvělé, top 10 je úžasná. Hlavně mě těší to, že na prvního jsem ztratil pět minut, což je minimum,“ řekl Michek. „Byla to rychlá speciálka, která se mi líbila. V polovině to byl velký mazec, nicméně držel jsem se a snažil se makat co nejvíc. Tentokrát to bylo trošku písčitý, malinko tvrdší povrch mezi kameny. V závěru také s řečištěm. Jsem rád, že jsem v cíli,“ dodal jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

Kamionům i nadále kraluje tovární tým Kamaz, který ale poprvé neobsadil kompletní první tři místa. Za Sotnikovem a Andrejem Karginovem dojel třetí Nizozemec Janus van Karsteren. Macík na osmém místě ztratil 12:29 minuty, Loprais byl s odstupem dalších tří minut jedenáctý. Šestého času dosáhl Chilan Ignacio Casale z českého týmu Tatra Buggyra Racing.

„Bylo to jen o písku. Duny a rychlé pisty... My jsme bohužel zase pár desítek kilometrů neměli stoprocentní výkon, takže jsme ztratili nějaké minutky,“ uvedl Macík, jehož posádka se v úvodu musela vyrovnat s nefunkčním tabletem s roadbookem. „Takže jsme prvních 60 kilometrů jeli na oči. Byla to chyba organizátorů, kteří roadbook správně nenahráli. Museli jsme vyčmuchat všechny kontrolní body a věřím, že se to podařilo,“ řekl navigátor František Tomášek.

Rallye Dakar - 3. etapa: Kajsumá - Kajsumá (636 km celkově/255 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi) 2:26:51, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -38, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) -1:41, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -15:03.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 9:31:22, 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive) -37:40, 3. Álvarez, Monleon (Arg., Šp./Toyota) -42:06, ...7. Prokop, Chytka -54:46.

Motocykly: 1. Rodrigues (Portug./Hero) 2:34:41, 2. Price (Austr./KTM) -1:03, 3. Klein (USA/KTM) -1:14, ...13. Michek -5:27, 31. J. Brabec -15:47, 41. Engel -22:11, 50. Pabiška - 32:09.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland (Brit./KTM) 11:13:40, 2. Van Beveren (Fr./Yamaha) -4, 3. Walkner (Rak./KTM) -1:30, ...22. J. Brabec -58:49, 23. Michek -59:13, 32. Engel -1:23:23, 50. Pabiška -2:50:42.

Čtyřkolky: 1. Copetti (USA/Yamaha) 3:12:48, ...10. Tůma (ČR/Yamaha) -37:35.

Průběžné pořadí: 1. Copetti 14:10:56, ...9. Tůma -3:19:27.

SSV (buggy): 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 2:58:46.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 11:53:53.

Lehké prototypy:1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 2:52:23.

Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 11:27:54.

Kamiony: 1. Sotnikov 2:43:25, 2. Karginov (oba Rus./Kamaz) -1:10, 3. Van Karsteren (Niz./Iveco) -3:08, ...8. Macík (ČR/Iveco) -12:29, 11. Loprais (ČR/Praga) -15:57, 14. Šoltys (ČR/Iveco) -17:05, 20. Vrátný (ČR/Ford) -32:49.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 10:42:32, 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) -11:45, 3. Karginov -19:44, ...5. Loprais -47:08, 8. Macík -1:03:13, 14. Šoltys -3:06:30, 23. Vrátný -30:07:21.