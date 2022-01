Prokop si v dunách polepšil a je devátý. Loprais celkově čtvrtý, Michek měl potíže

Velké problémy měl dnes motocyklista Martin Michek, jenž měl při cestě na start na dálnici nehodu a poškodil svůj stroj. Při opravě mu pomáhal i týmový kolega Milan Engel. Michek nakonec zajel 39. čas, na nejrychlejšího Australana Daniela Sanderse ztratil necelých dvanáct minut a udržel se na průběžném 19. místě. Pomohla mu i skutečnost, že pořadatelé etapu s ohledem na špatný stav trati zkrátili. V čele je i nadále Brit Sam Sunderland.

„To, co mě potkalo, bylo znovunarození. Předjížděl jsem auto, jenže řidič si mě asi nevšiml. Stočil to do mě a nahnal mě do těch vracejících točících pruhů na dálnici. Tam jsem trefil v osmdesátikilometrové rychlosti svodidlo,“ popsal Michek nehodu, po které spadl a skončil v protisměru na dálnici. Naštěstí zde ale zrovna nejela další auta a nikdo jej nepřejel.

S poničeným motocyklem následně projel startem erzety, ale hned se vrátil zpět a s Engelem začali stroj opravovat. „Špatně na tom byly hlavně řídítka, stromeček s navigací, řadička, kolo, urval jsem spodní kryt motoru a několik dalších částí,“ řekl Michek. Následné zkrácení etapy uvítal s radostí. „Moc se mi ulevilo. Nemohl jsem jet zcela naplno, dával si pozor na technický stav motorky a poslouchal každý zvuk z ní. Hlavně, že jsme v cíli a můžeme pokračovat dál. To je nejzásadnější,“ oddechl si člen Orion Moto Racing Group.

Devatenáctým časem se blýskl Jan Brabec, jenž se posunul na 25. místo. „Etapa byla zkrácena, protože to bylo extrémně nebezpečné. Ale mě to bavilo, užil jsem si to,“ napsal Brabec na instagramu. Engel se i přes dnešní ztrátu udržel na průběžně druhém místě v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence.

Prokop je v průběžném pořadí devátý. Sice předstihl Argentince Sebastiana Halperna, na čtvrté místo se však vrátil Jihoafričan Giniel de Villiers, kterému pořadatelé zrušili pětihodinovou penalizaci. Dnes Prokop zaostal o 5:45 minuty za nejrychlejším Orlandem Terranovou z Argentiny.

Vedení si po etapě, která měla opět start i cíl v Rijádu a jejíž součástí byl pro auta 402 km dlouhý měřený úsek, upevnil Attíja. Trojnásobnému dakarskému vítězi nahrála ztráta Francouze Sébastiana Loeba, který tentokrát na Katařana ztratil přes patnáct minut a klesl na průběžně třetí pozici. Druhý je nově Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie.

„Máme za sebou půlku Dakaru. Nevím, jaký výsledek, ale asi to nebude úplně špatné,“ řekl Prokop v cíli. „Byla to zvláštní etapa. Relativně rychlá, až mi z toho občas bylo špatně, ale posledních 40 kilometrů v krásných dunách jsme si užili. Dojel nás Mattias Ekström a zkusil jsem se ho chytit, což se mi povedlo. Jel jsem mu vyloženě na nárazníku, viděl jsem, jak brzdí, a bylo to sranda. Kluci z toho měli taky veselo, protože jsme si hráli, jako kdybychom nebyli na Dakaru a bylo nám jedno, co děláme,“ pousmál se Prokop.

V závěru se mu navíc podařilo rychle najít kontrolní bod a posunout se ještě v pořadí etapy výše. „Alespoň jsme si zlepšili náladu, protože posledních pár etap jsme se snažili, ale furt jsme byli kolem dvacítky. Nic zajímavého. Dnes jsme si to ale pocitově vylepšili a jdeme odpočívat s lepší náladou,“ dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Mezi kamiony byly opět nejrychlejší posádky továrního týmu Kamaz, které obsadily první tři místa. Vyhrál Rus Andrej Karginov, za kterým Loprais zaostal o 5:16 minuty. „Dnes jsme si udělali radost. Dojeli jsme sice na bramboře, ale v takové konkurenci si toho musíme vážit. Děkujeme všem, kteří nás podporují a dodávají nám energii,“ řekl Loprais po dojezdu etapy, kterou označil za nádhernou a rozmanitou.

Devátý byl Martin Macík, který zůstal celkově jedenáctý. „Trošku jsme dali autu na prdel. Hezky jsme se vozili v dunách, říkali si, že je to panenský terén, a nejednou vše zmizelo, jeli jsme dolu a dali si pěknou čenichovku,“ líčil Macík, který poničil přední část svého kamionu. „Jinak to bylo super, i když jsme jeli ze zadních pozic a museli jsme jet v prachu,“ dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Havárie zastavila Macíkova týmového kolegu Martina Šoltyse, který si následně zavolal o lékařské ošetření a nechal se s bolestmi zad přepravit do nemocnice na vyšetření. Po technických problémech na start nenastoupil Chilan Ignacio Casale z českého týmu Tatra Buggyra, jenž by ale po dnu volna chtěl s penalizacemi pokračovat.

Osmý čas mezi čtyřkolkáři zajel Zdeněk Tůma a průběžně je šestý, Josef Macháček drží v kategorii lehkých prototypů desátou pozici. „Byla to podobná etapa jako ve čtvrtek. Do 120. kilometru jsem byl spokojený, pěkně to letělo. Pak jsme udělali defekt, což člověku trošku vezme radost. O 50 kilometrů dál jsme udělali další, což bylo vážné. Už jsme neměli další rezervu,“ řekl Macháček. Musel zvolnit a poté jej ještě přibrzdily technické problémy. „Ještě žádná etapa od začátku Dakaru nebyla v pohodě. Dnes na 310. kilometru jsme přežili klinickou smrt buggyny, kdy jsme letěli pět metrů ze srázu a už jsme se drželi, že se budeme koulet. Ale vyšlo to,“ oddechl si pilot týmu Buggyra ZM Racing.

Rallye Dakar - 6. etapa: Rijád - Rijád (618 km celkově/402 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Terrana, Carreras (Arg., Šp./Prodrive) 3:06:45, 2. Ekström, Bergvist (Švéd./Audi) -1:06, 3. Rádžhí, Orr (Saúd. Ar., Brit./Toyota) -1:49, ...8. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:45, 36. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -26:02.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 20:37:24, 2. Rádžhí, Orr -48:54, 3. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive) -50:25, ...9. Prokop, Chytka -1:30:30, 22. Zapletal, Sýkora -3:43:36.

SSV (buggy): 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am) 3:39:24.

Průběžné pořadí: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./Can-Am) 25:04:01.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:27:23, ...12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -29:38.

Průběžné pořadí: 1. López Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) 24:19:17, ...10. Macháček, Vyoral -5:34:14.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 51:43, 2. Sunderland (Brit./KTM) -2:26, 3. Walkner (Rak./KTM) -2:36, ...19. J. Brabec -6:58, 39. Michek -11:53, 115. Engel -43:08.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland 19:55:59, 2. Walkner -2:39, 3. Sanders -5:35, ...19. Michek -1:11:47, 25. J. Brabec -1:40:03, 36. Engel -2:39:07.

Čtyřkolky: 1. Maximov (Rus./Yamaha) -1:10:10, ...8. Tůma (ČR/Yamaha) -15:13.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 25:18:29, ...6. Tůma -4:31:15.

Tahače: 1. Karginov 3:16:16, 2. Sotnikov -9, 3. Nikolajev (všichni Rus./Kamaz) -45, 4. Loprais (ČR/Praga) -5:16, 9. Macík (ČR/Iveco) -14:12, 28. Vrátný (ČR/Ford) -1:29:54, 32. Tomeček (ČR/Tatra) -1:57:24.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 22:25:45, 2. Nikolajev -10:29, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -38:17, ...5. Loprais -1:06:20, 11. Macík -3:57:13, 29. Vrátný -33:32:13.