Zážitky moderátora Korce z Dakaru? Vyprávění o smrti, lásce i krevetách v igelitu

Atmosféra slavné Rallye Dakar Vlastu Korce (49) opět pohltila. Známý moderátor, který v Saúdské Arábii pro Českou televizi natáčí cestopis Dakar za oponou, je po úvodním týdnu plný zážitků. „Kdybych měl dát Dakaru pololetní vysvědčení za první část, tak by to byla obrovská jednička. Za těch pár dní máme tolik příhod, že by se ani nedaly všechny vysypat z rukávu,“ uvedl člen BARTH Racing Teamu.

Vlasta Korec byl v Saúdské Arábii u premiérového ročníku Dakaru před dvěma lety, v době covidové se závodu účastní poprvé. „Duch Dakaru je ale pořád stejný. Sice se musí nosit roušky, změnila se pravidla, musíme se testovat a jinak funguje systém vydávání jídel, ale to jsou drobnosti. Je tady pořád perfektní parta lidí, kteří jsou blázni do toho, co milují. A takovou lásku nezničí ani covid, ani cholera, ani žádná jiná morová rána. Dakar prostě žije svým životem a nic ho nezmění,“ prohlásil.

Letošní Dakar ovšem začal smutnou zprávou o úmrtí legendárního závodníka Karla Lopraise, šestinásobného šampiona soutěže v kategorii kamionů. „Nestor Rallye Dakar odešel do nebeských pouští, na nebeské pisty, do nebeského Dakaru. Sebralo nám to na startu úsměv z tváří. Všichni jsme byli myšlenkami s rodinou Karla Lopraise a běželo nám hlavou, že už se s ním nikdy nepotkáme,“ smutnil Korec.

Nejen v těchto chvílích se však mohl opřít o své parťáky z BARTH Racing Teamu. „Parta je tady zase úžasná. Všechno to citlivě vede Michal Burkoň, šéf a majitel týmu. Fungujeme jako skvěle namazaný stroj. Když se přijede do bivaku, je to koncert. Každý přesně ví, co má dělat, každý zná svoje místo,“ prohlásil o týmu, za nějž v kategorii čtyřkolek závodí Zdeněk Tůma, který byl po šesti etapách na průběžném šestém místě. „Zdendu mám obrovsky rád. Stále mě překvapuje. Letos jede počtvrté a teď je konečně na těch místech, kam patří, kde ho já vždycky vidím. Vyhýbají se mu technické problémy a hned poskočil v pořadí. Doufám, že to vydrží a že půjde ještě výš. Já bych mu moc přál bednu, ale raději to nebudu říkat nahlas, abych to nezakřiknul.“

Kromě týmových povinností Korec v Saúdské Arábii natáčí pořad Dakar za oponou. S kolegy se proto téměř nezastaví. „Volných chvil je poskromnu. Pořád něco točíme, děláme, vymýšlíme, připravujeme, upravujeme nebo kontrolujeme. Žádá si to obrovské nasazení. Když se mi vše povede zvládnout trochu dřív, tak jdu buď spát nebo si jen tak sednu a snažím se nasát tu neopakovatelnou atmosféru Dakaru. Je to kus mého života. V duchu si přeju, aby nikdy neskončila,“ básnil Korec.

Dobrým pomocníkem mu v tomhle nečasu byl Volkswagen Tiguan, s nímž tentokrát po Arabském poloostrově putuje. „Tiguan splňuje přesně to, co od něj chceme. Je sice trochu menší než Touareg, ale když přepojíme na 4x4 na speciální offroad režim, tak si hravě poradí v terénu. Vejdou se do něj veškeré naše věci, i velká kamera na natáčení. Já jsem v něm už dokonce i spal. Když si zatemním zadní okna a položím sedačky, tak je z Tiguana fantastický obývák.“

Jako doma se cítí i v dakarské jídelně, kterou mají účastníci k dispozici. „Nemá chybu. Je tam úplně všechno. Rozhodně nestrádáme. Naopak spíš hrozí, že se také člověk může vrátit domů s pěti kily navíc,“ žertoval. „Rádi tu ochutnáváme také místní speciality. Jedna degustace byla raritní. Zašli jsme na krevety, údajně nejlepší v okolí a servírovali nám je na igelitový ubrus v igelitových sáčcích a abychom se nepokapali, tak jsme dostali igelitovou vestu a černý igelitový rukavice, abychom je mohli sníst, aniž bychom se ušpinili. To byla docela pecka,“ smál se Korec.