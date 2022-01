Koloc na Dakaru v ohrožení: Po požáru jsem myslel, že je konec. Chválil tým

Chilský jezdec se pak v posledních etapách blýskl parádním výkonem, když dvakrát dojel na páté příčce. „Celá posádka si sedla, v kabině je dobrá nálada a nehledě na okolnosti, tak nálada přetrvává,“ pochvaluje si šéf roudnické party Martin Koloc.

Palubní mechanik Tomáš Šikola po jedné z etap prohlásil, že Dakar je neskutečná palba. Je letošní edice slavného závodu specifická právě svou rychlostí?

„Dakar se meziročně zrychluje, ale to, jaký posun ve směru rychlosti udělal Dakar od ročníku 2020/21 a zejména v kategorii kamionů, je neuvěřitelný. Všichni zrychlili a jede se víceméně sprint od začátku do konce. Jedna výměna pneumatik je schopná rozhodnout pro kohokoliv v první desítce Dakar, což dřív nebývalo.“

Závod je za 9. etapou. Tušíte už, jaké vzpomínky budou ty nejsilnější, co si z Dakaru odvezete?

„Asi ty o týmové práci. Že tým skutečně funguje s obrovským nasazením. Víceméně všichni členové spolu výborně vycházejí, takže kvalita, kterou máme letos na Dakaru, je mimořádná. I nálada v týmu i přes to obrovské nasazení je skvělá. Kluci nespí, ale vůbec nepadají na mysli. Je to opravdu kvalitní zážitek.“

Posádka vašeho kamionu nevyrazila na start 6. etapy. Neuvažovali jste nad tím, že kvůli následkům požáru to bude definitivní konec v letošním ročníku?

„V první chvíli, kdy nám poměrně rozsáhle hořelo auto, jsem si myslel, že to bude konec. Potom jsme auto dostali se zpožděním do bivaku. Tam to bylo trošku optimističtější, kdy jsem si myslel, že budeme schopní do dalšího dne všechno připravit. Ale rozsah poškození byl tak velký, že jsme si museli vzít víc času a vyměnit spoustu komponentů, aby auto bylo schopné fungovat, tak jak funguje teď v druhé půlce Dakaru.“

Co bylo impulzem pro to, začít narychlo stavět prakticky nový speciál?

„Já bych v první řadě dal na správnou míru – nejedná se o nový speciál, protože reglement je poměrně striktní. Není možné vyměnit motor, není možné vyměnit šasi, není možné vyměnit spoustu komponentů. Takže my jsme museli spoustu věcí repasovat a vyměnit. Nejrozsáhlejší problém byl s elektrikou, kdy nám shořela celá elektrika, která řídí převodovku, motor a pneumatické pérování. Byl to fakt velký rozsah poškození, ale nejedná se o nový speciál.“

Jak moc logisticky náročné bylo dopravit potřebné díly? Kolik to stálo úsilí?

„To bylo nesmírně logisticky náročné, protože jsme v covidovém roce, kdy veškerý přechody hranic jsou podmíněny covidpasem, vízem a tak dále. Našli jsme si cestu, jak extrémně rychle doručit všechny chybějící díly, které jsme potřebovali do Saúdské Arábie, aby se tahle rozsáhlá oprava mohla odehrát. Pro nás je důležité, že na Středním východě jsme doma a základní bázi dakarové sekce máme v Dubaji. Takže to bylo trošku částečně zjednodušení logistické operace, ale byla opravdu náročná.“

Plány pro zbytek Dakaru jste si pak stanovili v podobě úspěchu v některé z etap?

„Ne v některé z etap. Já jsem chtěl, abychom, co týče kamionů, uspěli ve všech etapách a potvrdili si tím rychlost a výkonnost našeho auta, jezdců a týmů. (Casale v posledních dvou etapách dojel na 5. pozici)“

Jak jste spokojen s vaší posádkou Ignacia Casaleho? Zvládá plnit očekávání?

„Celý tým funguje fantasticky. Ignacio je výborný. Celá posádka si sedla, v kabině je dobrá nálada a nehledě na okolnosti, tak nálada přetrvává. Posádka má za sebou tým mechaniků a inženýrů, kteří připravují auto, připravují všechno potřebné. Spokojenost, k tomu není moc co dodat.“

Před startem jste chtěli vylepšit loňské 9. místo v soutěži kamionů, Casale je ale i z důvodu požáru průběžně 29. Chyběl citelně i týmový kolega Téo Calvet, který odpadl těsně před startem?

„Samozřejmě, že Téo pro nás měl být strategickým komponentem. Ve směru asistence to pro něj mělo být sbírání zkušeností. Pokud by mohl jet, neztráceli bychom ve výsledcích.“

Obhájce vítězství v kategorii lehkých prototypů Josef Macháček se drží v první desítce. Je to pro vás uspokojující?

„Jakékoliv umístění v první desítce v jedné z kategorií Dakaru, je umístění, za které není potřeba se stydět. Kdybychom byli v první pětce, byl bych nadmíru spokojený, ale desítka je solidně odvedená práce.“