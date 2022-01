Michek na Dakaru nabral obří ztrátu: Šílená rána. Pomohli mu Ekvádorci

Třiatřicetiletý Michek, který byl po 10. etapě jako nejlepší z českých motocyklistů osmnáctý, chyboval před polovinou rychlostní zkoušky. Při souboji s Američanem Rickym Brabcem přehlédl menší dunu, za kterou byl sráz. „Poslalo mě to do dálky. Byla to šílená rána. Nespadl jsem, ale zničil se mi ráfek. Nemůžu s ním jet, protože bych se zabil. Teď řešíme, co se odehraje,“ oznámil na instagramu.

Obhájci desáté příčky nakonec pomohli ekvádorští závodníci Juan Carlos Puga a Juan Puga. Jeden z nich mu poskytl své přední kolo. „Martin se nacházel jen pár vteřin od zmáčknutí červeného tlačítka pro konec závodu. Ale nakonec u něj byl jeden neskutečný dobrák, tedy respektive dva dobráci. Čekáme na podrobnější informace. Martin má samozřejmě obrovskou ztrátou, ale nyní jde o to, aby se dostal hlavně do cíle a pokračoval v závodě,“ uvedl šéf týmu Ervín Krajčovič.

Náročnou etapu v písečných dunách vyhrál Argentinec Kevin Benavides o čtyři sekundy před Samem Sunderlandem. Britský jezdec se dostal do čela průběžného pořadí s takřka sedmiminutovým náskokem před Pablem Quintanillou a útočí na druhý triumf na Rallye Dakar v kariéře po roce 2017. Nejlepším českým závodníkem byl dnes Jan Brabec, který skončil jednatřicátý a posunul se v průběžném pořadí na 22. místo.

Mezi automobily vyhrál etapu Carlos Sainz. Lídr Násir Attíja skončil sice sedmý, v čele průběžného pořadí ale dál vede o 28 minut před Sébastienem Loebem a míří za svým čtvrtým triumfem na Dakaru v kariéře.