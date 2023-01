Čtyřkolka udělala kotrmelec! Tůma měl nehodu, přesto dojel devátý

Český závodník Zdeněk Tůma se už zase pomalu dere vzhůru. Ve druhé etapě 45. ročníku Rallye Dakar dojel se ztrátou sedmatřiceti minut devátý. „Mohlo to být i lepší, ale asi patnáct kilometrů před cílem jsem jel moc rychle a vykopla mě jedna vlna. Čtyřkolka udělala kotrmelec, já jsem letěl naštěstí vedle. Nic vážného se mi nestalo, mám pár odřenin, ale odnesly to přístroje na čtyřkolce,“ prohlásil jezdec týmu BARTH Racing, který je průběžně desátý.

V pondělní etapě čekalo na účastníky slavné rallye 430 měřených kilometrů. A dle slov českokrumlovského rodáka byly ještě těžší než ty v úvodních dvou dnech. „Kameny, kameny a zase kameny. Nebezpečí číhalo na každém metru. Všude bylo spoustu ostrých šutrů, cesta vedla různými kaňony, bylo to hodně náročné. Až asi posledních osmdesát kilometrů byla trasa písčitá a pár dun,“ popsal Tůma.

I tentokrát se mu bohužel nevyhnuly technické problémy. „Protrhl jsem pneumatiku, která nešla spravit, takže jsem posledních dvě stě kilometrů musel jet jen na plášti. Když jsem držel čtyřkolku pod plynem, tak to naštěstí nějak jelo. Rezervu jsem si raději nechal, kdybych prorazil přední kolo, to by byl větší problém,“ řekl Tůma. „Podmínky byly fakt obtížné a technika na těch kamenech hodně trpěla. Peklo to bylo hlavně pro motorkáře, všiml jsem si, že měli dost potíže. Některé se mi povedlo předjet a deváté místo je myslím pěkný výsledek.“

Podle závodníků takhle náročný Dakar v Saúdské Arábii ještě nebyl a potvrzuje to i Tůma. „Je to rozhodně nejtěžší začátek Dakaru, který jsem zažil. Všichni toho mají plné zuby. Teď jsou tady kolem všude hory, proto je to taky hodně kamenité, pak snad bude také víc písků, ale v nich si určitě rozhodně taky neodpočineme,“ smál se Tůma.